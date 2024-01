Η Βρετανία και σύμμαχοί της εξαπέλυσαν «στοχευμένα πλήγματα» εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν εξέφρασε ικανοποίηση για την «επιτυχία» των «αμυντικών» πληγμάτων εναντίον των Χούθι στην Υεμένη.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ ανακοίνωσε ότι η βρετανική βασιλική πολεμική αεροπορία, επιχειρώντας στο πλευρό των ΗΠΑ, με την υποστήριξη της Ολλανδίας, του Καναδά και του Μπαχρέιν, εξαπέλυσε «στοχευμένα πλήγματα» εναντίον «στρατιωτικών εγκαταστάσεων» των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Η ανακοίνωση από τον Μπάιντεν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας, με την υποστήριξη της Αυστραλίας, του Μπαχρέιν, του Καναδά και της Ολλανδίας, διεξήγαγαν πλήγματα στην Υεμένη εναντίον εγκαταστάσεων των ανταρτών Χούθι.

BREAKING: VIDEO OF MAJOR AIRSTRIKES IN YEMEN BY US AND UK



- Cities in Yemen Hit with US and UK Airstrikes: Sana'a, Hodeidah, Saada, Dhamar, Taiz, Zabid.



- Pentagon say they bombed 10 targets in Yemen. UAV production facilities and IMD warehouses were attacked.



- A large batch… pic.twitter.com/T41UsDXRt3 — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) January 12, 2024

«Τα πλήγματα αυτά έγιναν σε άμεση αντίδραση στις άνευ προηγουμένου επιθέσεις των Χούθι εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα — συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βαλλιστικών πυραύλων κατά πλοίων για πρώτη φορά στην ιστορία», τόνισε ο κ. Μπάιντεν, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

«Οι επιθέσεις αυτές έθεσαν σε κίνδυνο (σ.σ. στρατιωτικό) προσωπικό των ΗΠΑ, εργαζόμενους του εμπορικού ναυτικού και εταίρους μας, το διεθνές εμπόριο, κι απείλησαν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», σημείωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τζο Μπάιντεν διεμήνυσε πως δεν θα «διστάσει» να διατάξει τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την προστασία ανθρωπίνων ζωών και των εμπορικών ροών.

On Jan. 11 at 2:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces, in coordination with the United Kingdom, and support from Australia, Canada, the Netherlands, and Bahrain conducted joint strikes on Houthi targets to degrade their capability to continue their illegal and… pic.twitter.com/bR8biMolSx January 12, 2024

Το Ιράν καταδικάζει την «παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» της Υεμένης

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Νάσερ Καναάνι τόνισε σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «καταδικάζει σθεναρά» τα πυραυλικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

«Καταδικάζουμε σθεναρά τις στρατιωτικές επιθέσεις που διεξήχθησαν το πρωί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο εναντίον πόλεων της Υεμένης», τόνισε ο κ. Καναάνι.

«Τις θεωρούμε καθαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Υεμένης, του διεθνούς δικαίου, των (διεθνών) κανονισμών και δικαιωμάτων».

Οι Χούθι διαμηνύουν πως θα συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον πλοίων που «συνδέονται» με το Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα

Εκπρόσωπος των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, ο Μοχάμεντ Άμπντελ Σαλάμ, κατέστησε σαφές σήμερα πως το κίνημα θα συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο εμπορικά πλοία αν έχουν οποιαδήποτε σχέση με το Ισραήλ, ενώ κατήγγειλε τα «αδικαιολόγητα», κατ’ αυτόν, πλήγματα των αμερικανικών και των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον εγκαταστάσεων του κινήματος σε διάφορες πόλεις.

«Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για αυτή την επίθεση εναντίον της Υεμένης, διότι δεν υπάρχει καμιά απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα (...) στόχος (των Χούθι) ήταν και θα παραμείνουν ισραηλινά πλοία και αυτά που κατευθύνονται προς τα λιμάνια της κατεχόμενης Παλαιστίνης», υπογράμμισε μέσω X (του πρώην Twitter).

Η Ρωσία ζητάει έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Η διπλωματία της Ρωσίας γνωστοποίησε σήμερα πως ζήτησε να συνεδριάσει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να συζητήσει τα πυραυλικά πλήγματα στην Υεμένη που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας εναντίον των ανταρτών Χούθι.