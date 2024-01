Ένας Tiktoker στη Νέα Υόρκη κατέγραψε τη στιγμή που δεκάδες αρουραίοι βγαίνουν από την κουβέρτα ενός άστεγου άνδρα.

Μια αγέλη αρουραίων εθεάθη να κουρνιάζει σε μια γωνία του μετρό της Νέας Υόρκης μαζί με έναν άστεγο. Μόλις ο κόσμος πλησίασε προς τη μεριά του ανθρώπου, δεκάδες ποντίκια άρχισαν να τρέχουν πίσω στις τρύπες τους, όπως δείχνουν τα τρομακτικά πλάνα ενός TikToker.

Το viral κλιπ, που δημοσιεύτηκε στις 8 Ιανουαρίου από τον @six4bk78, δείχνει έναν άστεγο άνδρα να κοιμάται στο έδαφος κάτω από μια γκρίζα κουβέρτα με εκτεθειμένα μόνο τα παπούτσια του.

Ο άντρας που γυρίζει το βίντεο πλησιάζει τον άστεγο που κοιμάται και λέει: "Yo". Στη συνέχεια φαίνεται να υπάρχει μια κίνηση κάτω από την κουβέρτα καθώς ο TikToker πλησιάζει πιο κοντά.

Την ώρα που ο άστεγος σηκώνει την κουβέρτα, δεκάδες αρουραίοι αρχίζουν να τρέχουν τρομοκρατημένοι. "Only in New York City Transit" γράφει η λεζάντα. Το συγκεκριμένο μικρό κλιπ έχει συγκεντρώσει πάνω από 7 εκατ. προβολές.

Από την άλλη, ο άστεγος, από την πλευρά του, έδειχνε να μην ενοχλείται καθόλου από τα πλάσματα και δεν αντέδρασε.