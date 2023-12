Η συνήθεια που έγινε viral: Αεροπλάνο κόλλησε κάτω από γέφυρα (vid)

Στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση για να τραβήξουν αεροσκάφος της Air India που κόλλησε κάτω από γέφυρα.

Συνήθεια έχει γίνει στην Ινδία τα αεροπλάνα να κολλάνε κάτω από γέφυρες. Κατά την διάρκεια της μεταφοράς του από το Άσαμ στο Μουμπάι το παροπλισμένο αεροπλάνο της Air India, σφήνωσε κάτω από γέφυρα στην πόλη Μοτιχάρι, της πολιτείας Μπιχάρ.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, με τη βοήθεια ντόπιων οδηγών το αεροπλάνο ξεκόλλησε από τη γέφυρα, προκειμένου να συνεχίσει το ταξίδι του προς το Μουμπάι.

Scrapped Air India plane gets stuck under road bridge (video)



pic.twitter.com/h6VJuDn0O7 — South Asian Journal (@sajournal1) December 30, 2023

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται viral ένα τέτοιο βίντεο από την Ινδία. Το 2021 κυκλοφόρησε βίντεο που έδειχνε παροπλισμένο αεροσκάφος της Air India το οποίο είχε ακινητοποιηθεί κάτω από γέφυρα στο Νέο Δελχί.

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge.

The competition starts now👇 pic.twitter.com/pukB0VmsW3

— Ashoke Raj (@Ashoke_Raj) October 3, 2021