Express Your True Colors Street style & αυθεντικότητα στο πάρτι για τα 50 χρόνια Timberland!

50 χρόνια εμβληματικού street style και πρωτοποριακού σχεδιασμού γιόρτασε την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου η Timberland. Στο κατάστημα του Χαλανδρίου, στον πεζόδρομο Χαϊμαντά, οργανώθηκε ένα μεγάλο street party, που απογείωσε τη Χριστουγεννιάτικη διάθεση και τη γιορτινή ατμόσφαιρα των ημερών.

This is not a boot.

This is your canvas.

Τα χρώματα της επετειακής κολεξιόν της Timberland είχαν την τιμητική τους. Η limited edition συλλογή χαρακτηρίζεται από έντονες αποχρώσεις και στόχο έχει να επαναπροσδιορίσει το κλασικό διαχρονικό μποτάκι, φέρνοντάς το στο τολμηρό σήμερα.

Με έμπνευση από τη νέα εποχή της Timberland, ο street artist Soteur ζωγράφισε με τον ιδιαίτερο τρόπο του τη βιτρίνα του καταστήματος, αναδεικνύοντας τα επετειακά items, διαθέσιμα αποκλειστικά στα Timberland Stores. Όλα αυτά, υπό τις μουσικές επιλογές του δημιουργού Pan Pan, και ένα early street DJ set, με ηλεκτρικούς ήχους, που ξεσήκωσαν τους καλεσμένους έως το βράδι.

Στο νοσταλγικό αυτό ραντεβού, πλήθος κόσμου από τον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο έδωσε το «παρών», για να υποδεχτεί τις γιορτές με τον καλύτερο τρόπο και να ανακαλύψει τα κομμάτια της νέας πολύχρωμης συλλογής.

50 years Timberland.

50 years of an icon.

Με 50 χρόνια παρουσίας στον κόσμο της μόδας, η Timberland αντιπροσωπεύει όχι μόνο ένα επιτυχημένο εμπορικό όνομα, αλλά και έναν τρόπο ζωής, όπου η παράδοση συνδυάζεται με τη σύγχρονη αισθητική, δημιουργώντας τη μοναδική κουλτούρα του "street life".

Τα outdoor, street και καθημερινά ρούχα και παπούτσια της συλλογής της Timberland δημιουργήθηκαν τόσο για να μας κάνουν να βγούμε έξω στη Φύση, όσο και για να περπατήσουμε τις πόλεις με στυλ.

Από την πρώτη κιόλας συλλογή της, μέχρι και την τελευταία, η Timberland μένει πιστή στη δέσμευσή της για ολιστική προσέγγιση των πρώτων υλών, με βιώσιμες τεχνολογίες και πρακτικές που προάγουν την αειφορία και τον σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Το επετειακό πάρτι της Timberland πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Χαλανδρίου.