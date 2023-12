Τα top 25 άρθρα στην αγγλική Wikipedia το 2023: Το παγκόσμιο Κύπελλο Κρίκετ πάνω από Ρονάλντο και Μέσι

Η Τέιλορ Σουίφτ που αναδείχθηκε πρόσωπο της χρονιάς από το περιοδικό «Time» είναι στα κορυφαία άρθρα της αγγλικής Wikipedia.

Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2023, η wikimediafoundation.org γνωστοποίησε τι αναζήτησαν οι χρήστες του διαδικτύου στην ηλεκτρονική αγγλική εγκυκλοπαίδεια (wikipedia) το 2023.

«Από το ChatGPT και το Cricket μέχρι τη Barbie και το Bollywood, αυτά είναι τα 25 πιο διαβασμένα άρθρα στην αγγλική Wikipedia φέτος», αναφέρει.

Η αγγλική Wikipedia έλαβε πάνω από 84 δισεκατομμύρια προβολές μόνο φέτος, σύμφωνα με στοιχεία του Wikimedia Foundation, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που φιλοξενεί τη Wikipedia.

Τα άρθρα της Wikipedia με τις περισσότερες προβολές του 2023 αφηγούνται την ιστορία και γεγονότα της κοινωνίας, αλλά και πρόσωπα που αναζήτησαν οι χρήστες.

Αναλυτικά τι αναφέρει το wikimediafoundation.org

«Η περιέργειά σας δείχνει τη χαρά της ανακάλυψης. Η θλίψη του πρόωρου θανάτου. Η αδρεναλίνη ενός τελικού κρίκετ. Η μαγεία μιας μέρας στον κινηματογράφο. Η πληθωρικότητα του να ακούς τον αγαπημένο σου τραγουδιστή. Αυτό είναι το 2023 μέσα από τα μάτια σας.

Τα πέντε κορυφαία άρθρα-αναζητήσεις της χρονιάς

#1: ChatGPT, 49.490.406 προβολές σελίδας

#2: Θάνατοι το 2023, 42.666.860

#3: Παγκόσμιο Κύπελλο Κρίκετ 2023, 38.171.653

#4: Ινδική Πρέμιερ Λιγκ, 32.012.810

#5: Oppenheimer (ταινία), 28.348.248

Το ChatGPT είναι το πιο δημοφιλές άρθρο της χρονιάς της Αγγλικής Wikipedia. Έχει ξεπεράσει τα εκατό εκατομμύρια χρήστες και έχει κυριαρχήσει στα πρωτοσέλιδα σε όλο τον κόσμο, πυροδοτώντας συζητήσεις σχετικά με τον μεταβαλλόμενο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, τον πιθανό αντίκτυπό της στην ανθρωπότητα και τον τεχνολογικό τομέα, και την ηθική πίσω από όλα αυτά.

Σύμφωνα με αυτό το μαζικό δημόσιο ενδιαφέρον, το άρθρο της αγγλικής Wikipedia προσέλκυσε ένα εξαιρετικά σταθερό επίπεδο προσοχής καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου: οι προβολές σελίδων κυμαίνονταν μεταξύ 100.000 και 400.000 σχεδόν κάθε μέρα. Στην πραγματικότητα, σε όλες τις γλώσσες που υποστηρίζει η Wikipedia, καταγράψαμε πάνω από 78 εκατομμύρια προβολές σελίδας σε άρθρα ChatGPT.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ετήσια λίστα θανάτων, ένα διαχρονικά δημοφιλές άρθρο στη Wikipedia. Για να διατηρήσουν τη διάρκειά του, στο τέλος κάθε μήνα, οι συντάκτες της Wikipedia χωρίζουν το άρθρο σε μικρότερες λίστες ανά μήνα.

Αθλητισμός

#3: Παγκόσμιο Κύπελλο Κρίκετ 2023 , 38.171.653 προβολές σελίδας

#4: Ινδική Πρέμιερ Λιγκ , 32.012.810

#6: Παγκόσμιο Κύπελλο Κρίκετ , 25.961.417

#9: 2023 Ινδική Πρέμιερ Λιγκ , 20.694.974

#14: Κριστιάνο Ρονάλντο , 17.492.537

#15: Λιονέλ Μέσι , 16.623.630

#16: Πρέμιερ Λιγκ , 16.604.669

Το κρίκετ είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα στον κόσμο, αλλά από τότε που το Ίδρυμα Wikimedia άρχισε να δημοσιεύει αυτές τις λίστες με τα πιο δημοφιλή άρθρα του τέλους του έτους το 2015, κανένα άρθρο για το κρίκετ δεν υπήρξε ποτέ ανάμεσά τους. Μέχρι τώρα.

Το 2023, το κρίκετ αποτελούσε το πλήρες 16% των κορυφαίων 25 άρθρων της αγγλικής Wikipedia. Το τρίτο άρθρο με τις περισσότερες προβολές στην ετήσια λίστα μας, αφορά το Παγκόσμιο Κύπελλο Κρίκετ του 2023, το οποίο συγκέντρωσε 304% περισσότερο ενδιαφέρον φέτος σε σχέση με την τελευταία του έκδοση. Αυτό περιελάμβανε πάνω από 1,25 εκατομμύρια προβολές την ημέρα του τελικού του τουρνουά.

Τελικά, η Αυστραλία στέφθηκε πρωταθλήτρια Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Ινδία να έρχεται δεύτερη. Ο Ινδός Virat Kohli βραβεύτηκε ως Παίκτης του Τουρνουά και έλαβε περισσότερες προβολές σελίδας στη Wikipedia φέτος (πάνω από δέκα εκατομμύρια) από όλες αυτές που καταγράφηκαν για το Παγκόσμιο Κύπελλο Κρίκετ 2019 εκείνη τη χρονιά (λίγο κάτω από 9,5 εκατομμύρια).

Τα δεδομένα μας υποδηλώνουν ότι ένα ποσοστό των προβολών σελίδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στην Πρέμιερ Λιγκ Ινδίας 2023 και στην Αγγλική Βικιπαίδεια της Premier League του αγγλικού ποδοσφαίρου προήλθε από άτομα που επέστρεψαν στις σελίδες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αν και φανταζόμαστε ότι αυτός ήταν ο τρόπος ώστε οι χρήστες να δουν τις πιο πρόσφατες βαθμολογίες και πληροφορίες, δεν συλλέγουμε τα απαραίτητα δεδομένα για να το επιβεβαιώσουμε λόγω της αυστηρής πολιτικής απορρήτου της Wikipedia .

Κινηματογράφος και τηλεόραση

#5: Oppenheimer (ταινία) , 28.348.248 προβολές σελίδας

#7: J. Robert Oppenheimer , 25.672.469

#8: Jawan (ταινία) , 21.791.126

#10: Pathaan (ταινία) , 19.932.509

#11: The Last of Us (τηλεοπτική σειρά) , 19.791.789

#13: Barbie (ταινία) , 18.051.077

#20: Avatar: The Way of Water , 14.303.116

#23: Guardians of the Galaxy Vol. 3 , 13,392,917

Για πολλούς ανθρώπους, η διαφημιστική εκστρατεία «Barbenheimer» ήταν η ιστορία των Μέσων του 2023.

Ενώ η «Barbie» μπορεί να έχει ξεπεράσει σε εισπράξεις το «Oppenheimer» κατά περίπου 50%, το Oppenheimer κυριάρχησε στην αγγλική Wikipedia με περίπου 57% περισσότερες προβολές σελίδων.

Οι άνθρωποι ήρθαν στη Wikipedia για να μάθουν περισσότερα για τον αγώνα για την κατασκευή της πρώτης ατομικής βόμβας στον κόσμο, με επικεφαλής τον φυσικό J. Robert Oppenheimer, και για το πώς ο κινηματογραφιστής Christopher Nolan δημιούργησε την αφήγηση και τα γραφικά της.

Το ενδιαφέρον για την ταινία δεν περιορίστηκε στο αγγλόφωνο κοινό: περισσότερα από 47 εκατομμύρια άτομα έχουν δει τα άρθρα του Oppenheimer στη Wikipedia σε όλες τις γλώσσες φέτος. Οι δημοσιογράφοι στην Ιταλία, για παράδειγμα, σημείωσαν το φαινόμενο τον Σεπτέμβριο, γράφοντας μια σειρά από άρθρα σχετικά με την αύξηση των προβολών σελίδων που σχετίζονται με την ταινία και την ιστορία της ατομικής βόμβας.

Όχι πολύ πίσω από το Oppenheimer ήταν δύο ακόμη ταινίες που μοιράστηκαν εξαιρετικά επιτυχημένες κυκλοφορίες το 2023: οι Pathaan και Jawan έγιναν δύο από τις ταινίες με τις υψηλότερες εισπράξεις στη γλώσσα Χίντι (ινδική διάλεκτος) όλων των εποχών. Το Pathaan (ταινία θρίλερ) κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2023 και έσπασε αρκετά ρεκόρ εισιτηρίων. Ο Jawan (ταινία θρίλερ) τα ξεπέρασε μετά την κυκλοφορία του τον Σεπτέμβριο. Και οι δύο ταινίες είχαν τον Shah Rukh Khan ως τον κύριο πρωταγωνιστή. Γύρω από τις ημερομηνίες κυκλοφορίας τους, και οι δύο ταινίες κορυφώθηκαν με πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές μέσα σε μια μέρα μόνο στην αγγλική Wikipedia.

Διασημότητες

#12: Taylor Swift , 19.418.385 προβολές σελίδας

#17: Μάθιου Πέρι , 16.454.666

#19: Έλον Μασκ , 14.370.395

#22: Lisa Marie Presley , 13.764.007

Στα τέλη του 2022, η περιοδεία Eras της Taylor Swift έγινε η πιο γρήγορη σε πωλήσεις στην ιστορία με μεγάλη διαφορά. Από τότε, οι φανατισμοί της συνέχισαν να αυξάνονται μόνο, συμπεριλαμβανομένης της Wikipedia. Ο αντίκτυπος της περιοδείας είναι τόσο αξιοσημείωτος που τεκμηριώνεται σε ένα άρθρο 5.500 λέξεων, 300 παραπομπών στη Wikipedia, ξεχωριστά από ένα άλλο εκτενές άρθρο για την ίδια την περιοδεία . Τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, η Swift έγινε η γυναίκα με τα περισσότερα νούμερο ένα άλμπουμ στην ιστορία. Το "Swiftmania" είναι τόσο μαγευτικό που βοήθησε να αυξηθούν οι προβολές σελίδων του νέου ρομαντικού συντρόφου της, του Αμερικανού παίκτη ποδοσφαίρου Travis Kelce , σε περίπου 11 εκατομμύρια προβολές φέτος.

Δυστυχώς, δύο άλλες συμμετοχές στη λίστα με τα περισσότερα διαβασμένα οφείλονται σε πρόωρους θανάτους: ο Matthew Perry, ο ηθοποιός που είναι περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του στην τηλεοπτική σειρά Friends και η Lisa Marie Presley, η τραγουδίστρια και μοναχοπαίδι του Elvis και της Priscilla Presley.

Το πλήρες top 25

Αυτά είναι τα κορυφαία 25 πιο δημοφιλή άρθρα της Αγγλικής Wikipedia του 2023 με βάση τις προβολές σελίδας: