Πολικό ψύχος στο Μόναχο: Παραλύουν αεροδρόμια και συγκοινωνίες (vid)

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, προς το οποίο εκτρέπονται εκτάκτως κάποιες πτήσεις με προορισμό το Μόναχο. Κλειστό θα παραμείνει και το αεροδρόμιο του Αλγκόι, στη Βαυαρία.

Σφοδρή χιονόπτωση από το βράδυ της Παρασκευής (1/12) πλήττει την Γερμανία, προκαλώντας πλήθος προβλημάτων σε αρκετές περιοχές κυρίως στα νότια της χώρας.

Τα αεροδρόμια στη Γερμανία παραλύουν λόγω της χιονόπτωσης ενώ η θερμοκρασία είναι μεταξύ -8 και -3 βαθμών Κελσίου. Στο Μόναχο, οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο έχουν διακοπεί από το πρωί, ενώ εκτιμάται ότι θα ακυρωθούν συνολικά περισσότερες από 760.

