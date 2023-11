Σκηνές τρόμου στην Αγγλία: Τον είχαν καλύψει οι φλόγες και σώθηκε την τελευταία στιγμή από γερανό (vid)

Τρομακτικες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Ρεντινγκ της Αγγλίας, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κτήριο.

Σε μια δραματική διάσωση εν μέσω μαινόμενης πυρκαγιάς, ένας χειριστής γερανού αναδείχθηκε σε ήρωα αφού έσωσε έναν εργαζόμενο από την κόλαση στην περιοχή Station Hill στο Ρέντινγκ. Το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε την ταχεία ανταπόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης είχε ως αποτέλεσμα να αποκλειστεί η περιοχή για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κοινού.

Η γενναιότητα του χειριστή του γερανού, Glen Edwards, καταγράφηκε σε ένα βίντεο που διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας τη στιγμή που ένας εργαζόμενος ανυψώθηκε από την οροφή ενός κτιρίου που βρίσκεται δίπλα στη φωτιά. Αυτή η πράξη ηρωισμού έγινε δεκτή με ένα κύμα χειροκροτημάτων από τους θεατές, συμπυκνώνοντας τη συλλογική ανακούφιση και τον θαυμασμό του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί από κάτω.

