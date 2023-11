Αεροπλάνο ξέφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης και κατέληξε στη θάλασσα: Από τύχη δεν τραυματίστηκε κανείς (vid)

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες από αεροπλάνο του Πολεμικού Ναυτικού της Αμερικής να έχει ξεφύγει από τον διάδρομο προσγείωσης και κατέληξε στη θάλασσα.

Ένα αεροσκάφος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού που μετέφερε εννέα άτομα ξέφυγε από το διάδρομο προσγείωσης με αποτέλεσμα να καταλήξει στα νερά του κόλπου Kaneohe της Χαβάης, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Οι συνθήκες που οδήγησαν το αεροσκάφος να ξεφύγει από τον διάδρομο προσγείωσης παραμένουν υπό διερεύνηση. Ωστόσο, η γρήγορη αντίδραση των αρχών και οι επακόλουθες ενέργειες της αμερικανικής ακτοφυλακής εξασφάλισαν ότι όλοι οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος καταγράφηκαν αμέσως, παρακάμπτοντας την ανάγκη για μια παρατεταμένη επιχείρηση διάσωσης.

A U.S. Navy plane overshot a runway approaching a Marine Corps base in Hawaii, ending up in the ocean, a base spokesman said. pic.twitter.com/Li8nUANmHu