Εκκενώθηκε το Grindavik της Ισλανδίας υπό τον φόβο επικείμενης ηφαιστειακής έκρηξης (vid)

Σεισμολόγοι και ηφαιστειολόγοι παρακολουθούν στενά τη σεισμική δραστηριότητα με τα δεδομένα να υποδηλώνουν ότι οι σεισμικές δονήσεις δεν είναι απλές ανωμαλίες, αλλά θα μπορούσαν να είναι οι προάγγελοι μιας επικείμενης έκρηξης.

Σε μια δραματική επίδειξη της δύναμης της φύσης, η γαλήνια πόλη Grindavik στην Ισλανδία έχει σημαδευτεί από οδοντωτές ρωγμές που διασχίζουν ολόκληρη την πόλη, ένα δυσοίωνο σημάδι της ηφαιστειακής δραστηριότητας που σιγοβράζει από κάτω. Η ισλανδική κυβέρνηση κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα ανησυχητικό βίντεο, που παρουσιάζει το μέγεθος της ζημιάς στις υποδομές, με τους δρόμους να έχουν υποστεί ρωγμές και τα κτίρια να έχουν υποστεί βλάβες λόγω της υπόγειας αναταραχής.

Το Grindavik, γνωστό για τις γραφικές του εικόνες εκκενώθηκε προληπτικά την περασμένη εβδομάδα εν μέσω της έναρξης χιλιάδων σεισμικών δονήσεων. Οι δονήσεις αυτές ήταν το αποτέλεσμα της ώθησης μάγματος μέσα από μια υπόγεια σήραγγα μήκους 15 χιλιομέτρων, μια κατάσταση που οι ειδικοί προειδοποιούν ότι υπάρχει «σημαντική πιθανότητα» έκρηξης.

🌋 Iceland's government has released a video showing the destruction of roads and buildings caused by a volcano rumbling underground. Grindavik was evacuated last week as magma rumbled under the earth, causing thousands of tremors.



