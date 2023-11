Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται νομικά εναντίον της Ελλάδας: Η μοναδική χώρα που δεν επικαιροποίησε τους χάρτες πλημμύρας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο εκτελεστικός βραχίονας της ΕΕ, ξεχώρισε την Ελλάδα ως το μοναδικό κράτος μέλος που δεν έχει εκπληρώσει τα απαιτούμενα πρότυπα.

Σε μια σημαντική κίνηση που αναδεικνύει τη σημασία της περιβαλλοντικής ετοιμότητας και της ετοιμότητας για καταστροφές, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινήθηκε νομικά εναντίον της Ελλάδας επειδή δεν επικαιροποίησε τους χάρτες κινδύνου πλημμύρας, γεγονός που σηματοδοτεί την απόλυτη μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο εκτελεστικός βραχίονας της ΕΕ, ξεχώρισε την Ελλάδα ως το μοναδικό κράτος μέλος που δεν έχει εκπληρώσει τα απαιτούμενα πρότυπα που ορίζει η οδηγία για τις πλημμύρες.

Η οδηγία για τις πλημμύρες θεσπίστηκε για τον μετριασμό και τη διαχείριση των κινδύνων που προκαλούν οι πλημμύρες στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να διεξάγουν πρώτα μια προκαταρκτική εκτίμηση του κινδύνου πλημμύρας, να χαρτογραφήσουν την έκταση, το βάθος και την ταχύτητα της πλημμύρας και στη συνέχεια να λάβουν επαρκή και συντονισμένα μέτρα για τη μείωση αυτού του κινδύνου. Αυτοί οι χάρτες δεν είναι απλές διατυπώσεις, αποτελούν κρίσιμα εργαλεία που στηρίζουν τις προσπάθειες πρόβλεψης, προετοιμασίας και μετριασμού των επιπτώσεων πιθανών πλημμυρικών συμβάντων.

