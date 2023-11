To πιο περίεργο γλυκό που έχεις δει: Σερβίρεται σε έναν ουρανοξύστη στο Ντουμπάι

Ένα παπάκι μέσα στους αφρούς έχει αναγκάσει influencers από όλο τον πλανήτη να φτάσουν μέχρι το Ντουμπάι, προκειμένου να το δοκιμάσουν.

Το Ντουμπάι φημίζεται για τα ακριβά ξενοδοχεία του, αλλά και τις εκκεντρικές του εγκαταστάσεις. Σε μία από αυτές, στο τεχνητό νησί Παλμ Τζουμέιρα, το οποίο έχει σχήμα δέντρου, έχουμε δει μερικές από τις πιο πολυτελείς κατοικίες, αλλά και από τα πιο ακριβά εστιατόρια του πλανήτη. Εκεί, στην κορυφή ενός ουρανοξύστη, βρίσκεται και το The Penthouse, ένα από τα καλύτερα κλαμπ-εστιατόρια της Μέσης Ανατολής, που έχει καταφέρει να γίνει viral το τελευταίο διάστημα χάρη σε ένα συγκεκριμένο πιάτο του.

Μιλάμε για το Fluffy Duck, ένα γλυκό που δημιούργησε ο σεφ Ρενέ Φρανκ, o οποίος θεωρείται έξπερτ στη ζαχαροπλαστική. Το εντυπωσιακό βιογραφικό του μιλάει από μόνο του, αφού εργάστηκε σε κουζίνες στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ και την Ελβετία, ενώ έγινε επικεφαλής σεφ ζαχαροπλαστικής στο εστιατόριο La Vie του Όσναμπρικ της Γερμανίας, το οποίο έλαβε το τρίτο αστέρι Michelin κατά τη διάρκεια της θητείας του εκεί.

Κατέχει τέσσερις φορές τον τίτλο του «Pastry Chef of the Year» (2013, 2016, 2019, 2020). Επίσης, το 2022 ανακηρύχθηκε ως «ο καλύτερος σεφ ζαχαροπλαστικής στον κόσμο 2022» από το «The World's 50 Best Restaurants».

Όσον αφορά το γλυκό που εμπνεύστηκε για το μενού του εστιατορίου του The Penthouse, είναι αρκετά πρωτότυπο και σίγουρα από τα πιο περίεργα που έχεις δει. Στην όψη μοιάζει με ένα λαστιχένιο παπάκι που επιπλέει μέσα στους αφρούς. Ουσιαστικά, όμως, πρόκειται για μια μους από μάνγκο και passionfruit, σε ένα «μπάνιο» από αφρού πορτοκαλιού.

Η τιμή του γλυκού είναι 60 ντίρχαμ, δηλαδή κάτι περισσότερο από 15 ευρώ. Μια τιμή λογική, αν ανολογιστούμε τον ντόρο που έχει προκαλέσει το συγκεκριμένο γλυκό μέσα, αλλά και έξω από το Ντουμπάι.