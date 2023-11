Πήγε να ελέγξει το αυτοκίνητο του, έσπασε ο γρύλος και έπεσε πάνω του: Αστυνομικός έτρεξε να τον σώσει (vid)

Τα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα ξεκινούν με τον έναν αστυνομικό να τρέχει στο δρόμο προς το κόκκινο αυτοκίνητο, κάτω από το οποίο είχε παγιδευτεί ο άνδρας.

Σε μια εξαιρετική επίδειξη γρήγορης σκέψης και γενναιότητας, δύο αστυνομικοί έγιναν σωτήρες σε ένα απίστευτο περιστατικό που έλαβε μέρος στη Φλόριντα. Το υλικό από την κάμερα σώματος που δόθηκε την Τετάρτη (1/11) στη δημοσιότητα κατέγραψε τις γεμάτες ένταση στιγμές που ακολούθησαν μια κλήση έκτακτης ανάγκης, όπου ένας άνδρας βρέθηκε σε επικίνδυνη κατάσταση κάτω από το βάρος του ίδιου του οχήματός του.

Το περιστατικό συνέβη όταν ο γρύλος του αυτοκινήτου που στήριζε το όχημα υποχώρησε απροσδόκητα, καθηλώνοντας τον άνδρα από κάτω. Η κλήση κινδύνου έφερε τους δύο αστυνομικούς στο σημείο, όπου βρήκαν το θύμα παγιδευμένο και με επείγουσα ανάγκη για βοήθεια.

Police saved a man's life after a car jack failed and the car he was working on fell on top of him. 😱😳 pic.twitter.com/ja3SCJsVZ0