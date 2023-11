Η Mariah Carey «σπάει τον πάγο» και μετρά αντίστροφα για τα Χριστούγεννα (vid)

Με το εμβληματικό τραγούδι «All I want for Christmas is You» υποδέχεται το νέο μήνα η Mariah Carey, κηρύσσοντας έτσι την έναρξη της γιορτινής περιόδου.

Η Mariah Carey, που συχνά αποκαλείται η βασίλισσα των Χριστουγέννων, είναι γνωστή για τη φωνή της αλλά και για το γεγονός ότι έχει καταφέρει να συνυφαστεί με τα Χριστούγεννα. Καθώς το ρολόι χτυπά 12:01 την 1η Νοεμβρίου, η Mariah Carey δεν χάνει χρόνο για να μπει σε πλήρη χριστουγεννιάτικο mode.

Η Mariah Carey μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο 35 δευτερολέπτων, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου με το συνηθισμένο της επιφώνημα: «It's...... TIME!!!».

Το βίντεο ξεκινά με μια δραματική σκηνή, που δείχνει ένα παγωμένο θησαυροφυλάκιο με ένα κόκκινο ρολόι αντίστροφης μέτρησης που δείχνει «1 Νοεμβρίου 12:00». Καθώς η αντίστροφη μέτρηση τελειώνει, το θησαυροφυλάκιο ανοίγει για να αποκαλύψει τους βοηθούς της Mariah, όλοι φορώντας τρομακτικές μάσκες, που εργάζονται επιμελώς για να την απελευθερώσουν από ένα τεράστιο πάγο που έχει φυλακιστεί.

Πιστή στην προσωπικότητα της ντίβας, η Mariah ολοκληρώνει το βίντεο χτυπώντας μια από τις χαρακτηριστικές υψηλές νότες της, σπάζοντας ταυτόχρονα τον πάγο με τη φωνητική της δεινότητα, και αναφωνεί: «It's time!!!!» Εμφανίζεται με μια κόκκινη και λευκή στολή σε στιλ Άγιου Βασίλη, περιτριγυρισμένη από χιόνι. Τα 12χρονα δίδυμα παιδιά της συμμετέχουν στη γιορτή.

Αυτή η εμβληματική επιτυχία του 1994, η οποία έγινε το πρώτο της Νο. 1 στο Billboard Hot 100 το 2019, θεωρείται ευρέως ως η πεμπτουσία στα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Βρίσκεται σταθερά στην κορυφή του Billboard Holiday 100 chart, εδραιώνοντας τη θέση του ως το πιο αγαπημένο γιορτινό τραγούδι όλων των εποχών.