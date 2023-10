Ο μασκοφόρος ράπερ που ισχυρίζεται ότι είναι παίκτης της Premier League «έσπασε» τη σιωπή του: «Οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι, έχουν αισθήματα» (vid)

Το μυστήριο γύρω από τον Dide έχει αναμφίβολα αυξήσει το ενδιαφέρον για τη μουσική του. Οι στίχοι του είναι διανθισμένοι με αναφορές σε μια επιτυχημένη ομάδα που «παραμένει νικήτρια» και αναφορές σε παίκτες όπως ο Νεϊμάρ και ο Χάρι Κέιν.

Ο Dide, ο αινιγματικός μασκοφόρος ράπερ που εμφανίστηκε στο προσκήνιο στις αρχές του 2023, ισχυριζόμενος ότι είναι ποδοσφαιριστής της Premier League, έχει αφήσει τον κόσμο σε μια δίνη εικασιών και ίντριγκας. Το Sky News είχε πρόσφατα την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον άνθρωπο πίσω από τη μάσκα.

Το ταξίδι του Dide στη μουσική σκηνή ξεκίνησε νωρίτερα φέτος, όταν άρχισε να κυκλοφορεί μουσική στο διαδίκτυο. Αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει είναι το πέπλο μυστηρίου που περιβάλλει την ταυτότητά του. Ο ίδιος επιμένει να αποκρύπτει το πρόσωπο και το όνομά του επειδή υποστηρίζει ότι είναι παίκτης της Premier League.

Η είδηση της συνέντευξης διαδόθηκε γρήγορα και μια μικρή συγκέντρωση νεαρών ποδοσφαιρόφιλων συγκεντρώθηκε πίσω από το συνεργείο του Sky News, ανυπομονώντας να παρακολουθήσουν την συνέντευξη του, με την ελπίδα να βγάλει την μάσκα και να αποκαλυφθεί.

Sky News meets the mystery rapper who claims to play in the Premier League.



