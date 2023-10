Ατρόμητος αγρότης ταΐζει 10.000 κροκόδειλους: Δεν έχει δεχτεί ούτε μια φορά επίθεση (vid)

Ένας αγρότης στην Ταϊλάνδη κάνει μια ασυνήθιστη δουλειά που δεν είναι και αρκετά ζηλευτή. Κάθε μέρα μπαίνει σε ένα χώρο γεμάτο με κροκόδειλους και καλείται να τους δώσει το φαγητό τους.

Σε ένα επάγγελμα που θα έκανε τους περισσότερους ανθρώπους να το σκεφτούν δύο φορές, o Panya Siangjong από το Nakhon Pathom της Ταϊλάνδης, πραγματοποιεί καθημερινή ρουτίνα που κάθε άλλο παρά συνηθισμένη είναι. Ο χώρος εργασίας του είναι μια φάρμα με κροκόδειλους, όπου ζουν 10.000 από αυτά τα τρομερά ερπετά, το καθένα από τα οποία έχει κοφτερά δόντια σαν ξυράφι.

Κάθε μέρα, ο Siangjong αναλαμβάνει το τρομακτικό έργο της σίτισης αυτών των ακόρεστων πλασμάτων. Οπλισμένος με κάτι περισσότερο από μια καθημερινή ενδυμασία και ένα ανθεκτικό ζευγάρι λαστιχένιες μπότες, κουβαλάει κουβάδες γεμάτους ωμό κρέας μέσα στα κλουβιά. Οι κροκόδειλοι, που κυμαίνονται από μικρά νεογέννητα μέχρι τεράστιους ενήλικες, περιμένουν με ανυπομονησία τα γεύματά τους.

