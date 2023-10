Εκκενώθηκε το μαγαζί που τραγουδάει ο Γονίδης: «Ατυχές περιστατικό», λέει ο τραγουδιστής (vid)

Ο γνωστός τραγουδιστής ενημέρωσε με ανάρτησή του τους θαυμαστές του.

Ο Σταμάτης Γονίδης τραγουδάει μαζί με την Χαρά Βέρρα στο μαγαζί «Can Can», το οποίο είναι sold out τις βραδιές που εμφανίζονται.

Ωστόσο, το προηγούμενο Σάββατο δεν λειτούργησε, αφού το «σφράγισε» η ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», σε έλεγχο που έγινε στο κέντρο διασκέδασης, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν κοπεί ή αποσταλεί οι αποδείξεις στο υπουργείο Οικονομικών.

Ο ίδιος ο τραγουδιστής έκανε μια ανάρτηση το Σάββατο στην οποία ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι το μαγαζί θα μείνει κλειστό «λόγω ατυχές περιστατικού της επιχείρησης».

Η ανάρτησή του:

«Αγαπητοί φίλοι και φίλες, βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσω την ματαίωση της αποψινής μου εμφάνισης στο Can Can και ενώ ήταν sold out λόγω κάποιου ατυχές περιστατικού της επιχείρησης.

Ελπίζω την ερχόμενη εβδομάδα να είμαι πάλι κοντά σας.

Μου λείψατε ήδη

Σταμάτης»