Viral έχει γίνει το βίντεο που δείχνει αεροπλάνο να έχει «σταματήσει στον αέρα»: «Μήπως τελικά ζούμε στο Matrix;» (vid)

Viral έχει γίνει το βίντεο που δείχνει ένα αεροπλάνο να έχει «σταματήσει στον αέρα». Όπως ήταν φυσικό αρκετοί ήταν αυτοί να σπεύσουν να δώσουν εξηγήσεις αν το βίντεο είναι αληθινό ή αποτελεί οπτική ψευδαίσθηση.

Στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συχνά κατακλυζόμαστε από ταξιδιωτικά βίντεο που προκαλούν ένα μείγμα περιέργειας και έκπληξης. Ωστόσο, ορισμένα βίντεο ξεπερνούν την τυπική έμπνευση για διακοπές και μας αφήνουν σε πλήρη απορία, προκαλώντας ερωτήσεις και συζητήσεις που μας κάνουν να αμφισβητούμε τους νόμους της φυσικής.

Το βίντεο το οποίο δημοσιεύτηκε στο Reddit ένας επιβάτης αεροπλάνου κατέγραψε ένα άλλο αεροσκάφος να φαίνεται ακινητοποιημένο στον αέρα. Αυτή η παράξενη οπτική ανωμαλία οδήγησε ορισμένους χρήστες να αναρωτηθούν αν όντως «ζούμε στο Matrix».

People baffled by “glitch in the matrix”after spotting a plane that appears to be stopped still in the air…. 🤯✈️ pic.twitter.com/tWsB2HddnL