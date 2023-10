Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς στη Χάιφα: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ

Πέμπτη ημέρα πολέμου στην Μέση Ανατολή και η επιχείρηση «Σιδερένια Σπαθιά» του Ισραήλ κορυφώνεται.

Για πρώτη φορά σήμερα, το Ισραήλ δέχθηκε πλήγμα και στο βόρειο μέρος του ενώ ταυτόχρονα δηλώνει έτοιμο για τη χερσαία επίθεσή του με 300.000 στρατιώτες και άρματα μάχης κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με το Reuters, τουλάχιστον 160 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν προς την πόλη της Χάιφα.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, οι κάτοικοι στη Χάιφα τρέχουν να καλυφθούν καθώς ηχούν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής μετά την εκτόξευση πυραύλων.

Την ίδια ώρα τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας αριθμός αεροσκαφών - με ορισμένες αναφορές να κάνουν λόγο για ανεμόπτερα - εισήλθαν στο βόρειο Ισραήλ από τον Λίβανο .

⚡️Seems like a very large number of drones are now flying out of Lebanon towards “Isreal” pic.twitter.com/iReKIH6f5b