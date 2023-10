Οι U2 έκαναν συναυλία μέσα στη σφαίρα που αξίζει δύο δισεκατομμύρια ευρώ: «Ζούμε στο Matrix» (vid)

Τα βίντεο από τη συναυλία διαδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας την απόκοσμη και εκθαμβωτική εμφάνιση της Σφαίρας.

Τα αποκαλυπτήρια του εκπληκτικού χώρου εκδηλώσεων Sphere του Λας Βέγκας, αξίας 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, άφησαν τους ανθρώπους με δέος, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να βουίζουν για αυτόν τον εντυπωσιακό χώρο. Στις 29 Σεπτεμβρίου, το Sphere έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με μια εξαιρετική εμφάνιση από το θρυλικό ροκ συγκρότημα U2, το οποίο έπαιξε το εμβληματικό άλμπουμ του 1991, «Achtung Baby».

Τα βίντεο από τη συναυλία διαδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας την απόκοσμη και εκθαμβωτική εμφάνιση της Σφαίρας. Αυτή η μνημειώδης κατασκευή, με ύψος 115 μέτρα και πλάτος 157 μέτρα, είναι ένα οπτικό αριστούργημα που αιχμαλωτίζει τη φαντασία.

U2 opened the $2.3 billion Las Vegas Sphere last night and the visuals are incredible 🤯 pic.twitter.com/szKa5DobRd

Αρχικά, υπήρχαν σχέδια για ένα παρόμοιο έργο στο Λονδίνο, αλλά αντιμετώπισε προκλήσεις για την απόκτηση πολεοδομικής άδειας λόγω ανησυχιών σχετικά με τη φωτορύπανση. Το Λας Βέγκας, από την άλλη πλευρά, αγκάλιασε την ιδέα και προχώρησε στην κατασκευή αυτού του κολοσσιαίου χώρου.

U2 at the Sphere. And yes, the video screen is insane! pic.twitter.com/hYXBR5Gctv