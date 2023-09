Νεκροί και τουλάχιστον δύο τραυματίες από πυροβολισμούς στο Ρότερνταμ: Συνελήφθη ο δράστης (vid)

Οι επιθέσεις με πυρά που εξαπέλυσε σήμερα (28/9) ένοπλος άνδρας στο Ροτερνταμ είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν κάποιοι άνθρωποι τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν 32χρονο φερόμενο ως δράστη επιθέσεων στο Ρότερνταμ που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό «αρκετών» ανθρώπων.

Η αστυνομία δεν διευκρίνισε τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις επιθέσεις του 32χρονου φερόμενου ως δράστη, ο οποίος συνελήφθη.Ο άνδρας άρχισε να πυροβολεί μέσα σε ένα σπίτι και συνέχισε την επίθεσή του εισβάλλοντας σε μια αίθουσα του κοντινού πανεπιστημιακού ιατρικού κέντρου.

🚨#UPDATE: A gunman in Rotterdam has killed an unknown number of people in attacks at medical centre and nearby home, police say; The attacker has been caught. pic.twitter.com/Hpbz3UgCxL