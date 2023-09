Απόδραση στη Μεσσηνία: Όλα όσα μπορείτε να δείτε και να κάνετε στο τριήμερο του Navarino Challenge

Το Navarino Challenge, η κορυφαία διοργάνωση αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα, μας δίνει αφορμή για μια εκδρομή με πολλές επιλογές στη Μεσσηνία και την Πύλο.

Δεν είναι τυχαίο το ότι η Μεσσηνία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της Ελλάδας, προσελκύοντας ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Βουνό και θάλασσα, μαγευτική φύση, ιστορία, πολιτισμός, παράδοση και γαστρονομία συνδυάζονται αρμονικά σε έναν ξεχωριστό προορισμό τεσσάρων εποχών που μπορεί να σας προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες.

Το επερχόμενο Navarino Challenge 2023 αποτελεί μια θαυμάσια ευκαιρία για να βρεθείτε στη Μεσσηνία τον Οκτώβριο και να απολαύσετε τρεις μέρες άθλησης και χαλάρωσης σε μαγικά τοπία. Η κορυφαία διοργάνωση αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα επιστρέφει ανανεωμένη για 11η χρονιά, στις 13-15 Οκτωβρίου, στην Costa Navarino και την Πύλο, παρουσιάζοντας πάνω από 40 αθλητικές δραστηριότητες.

Από τις συναρπαστικές δράσεις του Navarino Challenge μέχρι τα κορυφαία αξιοθέατα της περιοχής, συγκεντρώσαμε σε έναν μίνι οδηγό όλα όσα μπορείτε να δείτε και να απολαύσετε σε ένα αξέχαστο τριήμερο στη Μεσσηνία.

Δράσεις στο πανέμορφο μεσσηνιακό τοπίο





Μέσα από το Navarino Challenge μπορείτε να θαυμάσετε μοναδικά και μαγευτικά τοπία της Μεσσηνίας συμμετέχοντας σε αθλητικές δράσεις όπως:

- Να τρέξετε στον Μαραθώνιο, Navarino Challenge Marathon by That Gorilla Brand, ή τον Ημιμαραθώνιο, Navarino Challenge Half Marathon by That Gorilla Brand, που θα σας δώσει την ευκαιρία να διασχίσετε την παραλία της Βοϊδοκοιλιάς. Η διασημότερη παραλία της Μεσσηνίας - μοναδικού σχήματος που σκιαγραφεί το ελληνικό γράμμα Ω - αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για όποιον θέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο τρέξιμο.



- Να λάβετε μέρος στην ποδηλατάδα με ηλεκτρικό ποδήλατο στη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας απολαμβάνοντας τα φλαμίνγκο ή να επιλέξετε ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά.

