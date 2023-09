Τουρίστρια κάλεσε την αστυνομία όταν αντιλήφθηκε πως πρέπει να πληρώσει 600 ευρώ για ένα πιάτο με καβούρι

Με το στόμα ανοιχτό έμειναν τουρίστες, όταν πήραν στα χέρια τους το λογαριασμό από ένα εστιατόριο στη Σιγκαπούρη. Μάλιστα μια γυναίκα κάλεσε την αστυνομία, προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα δημιουργήθηκε.

Μια γευστική εμπειρία στη Σιγκαπούρη πήρε μια απροσδόκητη τροπή όταν μια ομάδα τουριστών βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν υπέρογκο λογαριασμό εστιατορίου, με αποτέλεσμα να καλέσει την αστυνομία για βοήθεια.

Η Junko Shinba, με καταγωγή από την Ιαπωνία, εξερευνούσε τη πόλη με τρεις φίλους της όταν αποφάσισαν να απολαύσουν τη γνωστή απόλαυση της Σιγκαπούρης - καβούρι τσίλι, στο Seafood Paradise.

