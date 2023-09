Αστυνομικός έβγαλε όπλο και σημάδευε πολίτες: Επεισόδια στη Γαλλία κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων (vid)

Το περιστατικό αυτό αντανακλά τη συνεχιζόμενη ένταση στη Γαλλία γύρω από ζητήματα αστυνομικής βίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Η μνήμη των πρόσφατων γεγονότων, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου του Naël, συνεχίζει να τροφοδοτεί διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις.

Η αστυνομία στη Γαλλία συγκρούστηκε με διαδηλωτές κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της αστυνομικής βίας, προκαλώντας μια ανατριχιαστική υπενθύμιση της πρόσφατης αναταραχής στη χώρα μετά το θάνατο του 17χρονου εφήβου Naël από τα χέρια αστυνομικού πριν από τρεις μήνες.

Συγκεκριμένα, μια ομάδα διαδηλωτών που συμμετείχε στη διαμαρτυρία κατά της αστυνομικής βίας επιτέθηκε με σιδερένιες ράβδους σε περίπολο της αστυνομίας. Ο Laurent Nuñez, επικεφαλής της αστυνομίας του Παρισιού, επιβεβαίωσε τρεις συλλήψεις.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ένας αστυνομικός τράβηξε το υπηρεσιακό του όπλο εν μέσω της διαμαρτυρίας κατά του ρατσισμού, της αστυνομικής βίας και υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι.

