Μυστήριο στις ΗΠΑ με ακυβέρνητο αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας: Ζητάνε βοήθεια από τους πολίτες να το εντοπίσουν

Συναγερμός έχει ξεσπάσει στην πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ, καθώς αναζητούν ένα ακυβέρνητο F-35, αξίας 80 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σε μια ασυνήθιστη τροπή των γεγονότων, ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35 εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από τα ραντάρ του αμερικανικού στρατού στη Νότια Καρολίνα. Αυτό που ξεκίνησε ως πτήση ρουτίνας κατέληξε σε ένα δραματικό «ατύχημα», όταν ο πιλότος αναγκάστηκε να εκτιναχθεί από το αεροσκάφος αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων το απόγευμα της Κυριακής. Ως εκ θαύματος, ο πιλότος επέζησε της δοκιμασίας, αλλά ένα πρόβλημα παρέμεινε: ο εντοπισμός του εξαφανισμένου αεροσκάφους.

Με ένα αεροσκάφος αξίας περίπου 80 εκατομμυρίων δολαρίων να αγνοείται. Με μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter) κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του F-35. Η έκκληση για δράση ήταν σαφής: «Εάν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες ανάκτησης να εντοπίσουν το F-35, παρακαλούμε καλέστε το Κέντρο Αμυντικών Επιχειρήσεων της Βάσης».

BREAKING: US $80m Jet Missing | Flying With No Pilot



Military officials are searching for a jet after the pilot ejected. The jet has not crashed and has continued to fly on autopilot.



"The public is asked to cooperate with military authorities as the recovery effort continues" pic.twitter.com/jnof2YP9Dd