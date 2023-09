Η δημόσια πρόταση γάμου που πήγε τελείως λάθος: «Κοιμήθηκες με τον αδερφό μου»

Αυτές οι αξιομνημόνευτες ατυχίες χρησιμεύουν ως υπενθύμιση ότι η αγάπη μπορεί να οδηγήσει τόσο σε συγκινητικές όσο και σε απροσδόκητες στιγμές.

Μια δημόσια πρόταση γάμου στο Έλγκιν της Σκωτίας μετατράπηκε πρόσφατα σε ένα θέαμα που άφησε τους θεατές σε αμηχανία. Η ρομαντική χειρονομία αφορούσε έναν ερωτευμένο Σκωτσέζο, ο οποίος κρέμασε ένα λευκό σεντόνι στον φράχτη ενός κυκλικού κόμβου, με το μήνυμα: «Θα με παντρευτείς, Ρέιτσελ;».

Ωστόσο, η ιστορία πήρε μια απροσδόκητη τροπή όταν ένα δεύτερο σεντόνι εμφανίστηκε στο ίδιο σημείο, φέροντας μια απάντηση στην πρόταση γάμου. Πιθανότατα από την περιβόητη Ρέιτσελ, αυτό το σεντόνι ανέφερε ευθέως: «Όχι!!! Κοιμήθηκες με τον αδελφό μου».

😳 Not your usual bedsheet message at the Edgar Road roundabout in Elgin. Anyway, happy 40th Sandi... pic.twitter.com/tACZsyHRM9