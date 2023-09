Αστυνομικός συνέλαβε στρίπερ να οδηγεί μεθυσμένη και εκείνη του ζήτησε να της κάνει ηλεκτροσόκ και να ουρήσει στο πρόσωπό του (vid)

Μια στρίπερ που συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένη προσπάθησε να σαγηνεύσει τον αστυνομικό.

Αντιμέτωπος με μια ιδιαίτερη περίπτωση ήρθε ένας αστυνομικός στο Οχάιο των ΗΠΑ, όταν σταμάτησε μια γυναίκα με το αυτοκίνητό της για έλεγχο, καθώς ήταν ύποπτη για τροχαίο με εγκατάλειψη.

Όπως αποδείχθηκε η γυναίκα είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Σύμφωνα με το υλικό από την κάμερα, η γυναίκα αποκάλυψε στον αστυνομικό πως είναι στρίπερ, ενώ προσπάθησε να φλερτάρει μαζί του αποκαλώντας τον «όμορφο». Στη συνέχεια του ζήτησε να πλησιάσει και να της κάνει σωματικό έλεγχο.

Ο αστυνομικός μετέφερε τη γυναίκα από το αυτοκίνητό της στο πίσω μέρος του περιπολικού όπου παραδέχθηκε πως έχει καταναλώσει ποσότητα τεκίλα, ενώ εκείνος διαπίστωσε πως όντως η γυναίκα είναι μεθυσμένη.

Κατά την μεταφορά της στο αστυνομικό η νεαρή γυναίκα πρότεινε στον αστυνομικό: «Αν θες θα σε ουρήσω στο πρόσωπο κιόλας, αλλά μόνο αν σου αρέσει». Φτάνοντας στο αστυνομικό τμήμα, τού είπε: «Θέλεις να μου κάνεις ηλεκτροσόκ; Κάνε το! Μου αρέσει, μου αρέσει είναι kinky!».

Bodycam video shows a stripper attempting to seduce a cop, asking him to tase her because she "likes it kinky" 😳https://t.co/r8toShN3If pic.twitter.com/MF5VfV30Ea