«Η Νέα Υόρκη καταρρέει»: Viral το βίντεο από μια τεράστια τρύπα σε πεζοδρόμιο (vid)

Τις τελευταίες μέρες ένα βίντεο στο TikTok έχει πάρει μεγάλη έκταση, καθώς φαίνεται πως οι δρόμοι στη Νέα Υόρκη καταρρεουν.

Σε μια σοκαριστική τροπή των γεγονότων, ο Casey Neistat, ένας βετεράνος influencer των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τεράστιο κοινό, έστειλε σοκ στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ένα βίντεο που κατέγραψε την κατάρρευση ενός πεζοδρομίου. Το υλικό, που θυμίζει σκηνές από ταινία καταστροφής, άφησε τους Νεοϋορκέζους να αναρωτιούνται για την κατάσταση των υποδομών της πόλης τους.

Με 12,6 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube και σχεδόν 1 εκατομμύριο ακόλουθους στο TikTok, ο Casey Neistat είναι μια πολύ γνωστή προσωπικότητα στον κόσμο των κοινωνικών μέσων. Στο πρωτοποριακό του βίντεο, με τη λεζάντα «gotta watch out on New York City sidewalks», ο Neistat φαίνεται να περπατά χαλαρά στο πεζοδρόμιο όταν πέφτει πάνω σε μια σχετική ρωγμή στο τσιμέντο.

Η περιέργεια τον κυριεύει, ο influencer αποφασίζει να ερευνήσει περαιτέρω. Βουτάει προσεκτικά το δάχτυλο του ποδιού του στη ρωγμή και σε μια στιγμή, το πεζοδρόμιο υποχωρεί. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως «cave - in» περιλαμβάνει την κατάρρευση του οδοστρώματος σε ένα βαθύ κενό χωρίς στερεό πυθμένα. Πρόκειται για ένα σπάνιο και ανησυχητικό φαινόμενο που εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση των υποδομών της Νέας Υόρκης.

Στο βίντεο, ο Neistat επεκτείνει την κάμερά του μέσα στην κενή τρύπα, αποκαλύπτοντας ότι αυτή κατεβαίνει αρκετά μέτρα και φιλοξενεί ακόμη και σωλήνες. Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με τους θεατές τόσο εντός όσο και εκτός της Νέας Υόρκης να εκφράζουν την έκπληξή τους και την ανησυχία τους. Πολλοί αναρωτήθηκαν για την ασφάλεια των πεζοδρομίων της πόλης και τους πιθανούς κινδύνους που παραμονεύουν κάτω από τα πόδια τους.