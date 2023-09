Το James Webb ανακάλυψε σημάδια πιθανής ζωής σε μακρινό πλανήτη: Εικάζεται ότι υπάρχει ωκεανός

Το τηλεσκόπιο της NASA, James Webb, κατάφερε για ακόμη μια φορά να προβεί σε αποκαλύψεις που φέρνουν τα πάνω - κάτω στην επιστημονική κοινότητα. Στην καινούργια του ανακάλυψη, νέες ελπίδες για εξωγήινη ζωή γεννιούνται, με τους επιστήμονες να κάνουν λόγο για μια εκκωφαντική αποκάλυψη.

Στην αχανή έκταση του σύμπαντος, η αδυσώπητη αναζήτηση της γνώσης από την ανθρωπότητα συχνά καθοδηγείται από το ερώτημα: «Είμαστε μόνοι στο σύμπαν;». Τα πρόσφατα ευρήματα από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA αναζωπύρωσαν αυτή την πανάρχαια έρευνα, προσφέροντας μια ματιά στην πιθανότητα ύπαρξης ζωής πέρα από τον μπλε πλανήτη μας.

Το τηλεσκόπιο έχει ενδεχομένως αποκαλύψει ένα συναρπαστικό στοιχείο, ένα μόριο γνωστό ως DMS. Εδώ στη Γη, η παραγωγή DMS έχει συνδεθεί αποκλειστικά με ζωντανούς οργανισμούς. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να προσεγγίσουμε την ανακάλυψη αυτή με προσοχή, καθώς οι ερευνητές τονίζουν ότι τα στοιχεία για τον μακρινό πλανήτη, τον K2-18b, που βρίσκεται 120 έτη φωτός μακριά, δεν έχουν ακόμη εδραιωθεί και χρειάζονται περαιτέρω δεδομένα για την επιβεβαίωση.

BREAKING 🚨: NASA says the James Webb telescope has detected methane and carbon dioxide in the atmosphere of a nearby exoplanet



