Ο Λάκης Γαβαλάς «εισβάλει» σε γνωστή σειρά στο Netflix: Ο ρόλος που θα υποδυθεί (vid)

Ο γνωστός επιχειρηματίας και σχεδιαστής, όπως φαίνεται, θα κάνει μια guest εμφάνιση σε σειρά της δημοφιλούς πλατφόρμας.

Ο Λάκης Γαβαλάς, γνωστός παγκοσμίως, για τις καλλιτεχνικές του δημιουργίες και τις συνεργασίες του με τεράστιους οίκους μόδας, θα πραγματοποιήσει guest εμφάνιση σε αρκετά επιτυχημένη σειρά στο Netflix.

Ο γνωστός επιχειρηματίας και άνθρωπος που γνωρίζει όσο κανείς τη μόδα στην Ελλάδα «εισβάλλει» στο «Emily in Paris» με μια guest εμφάνιση που θα συζητηθεί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της πρωινής εκπομπής του MEGA, ο Λάκης Γαβαλάς θα υποδυθεί έναν εκκεντρικό στυλίστα.

Τα γυρίσματα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, καθώς στο Χόλιγουντ οι ηθοποιοί κάνουν απεργία, με αποτέλεσμα αρκετές παραγωγές να έχουν πάει πίσω. Αρκετοί δε ήταν που δεν έδωσαν το παρόν στο πρόσφατο Φεστιβάλ της Βενετίας.

Είναι ακόμη μια μεγάλη επιτυχία που προσθέτει στο βιογραφικό του, ο γνωστός σχεδιαστής. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Λάκης Γαβαλάς απέρριψε την πρόταση που δέχτηκε από το «I'm celebrity get me out of there».