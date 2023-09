Ο VV για πρώτη φορά σε headline shows σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ο άνθρωπος που βρισκόταν πίσω από το μικρόφωνο των λατρεμένων του ελληνικού κοινού HIM ετοιμάζει τις βαλίτσες του για δύο αξέχαστες συναυλίες μπροστά από το φανατικό κοινό του που πρόσμενε καιρό αυτή τη στιγμή.

H φωνή που σφράγισε τις μουσικές αναμνήσεις μιας ολόκληρης γενιάς επιστρέφει στην Ελλάδα για να δώσει δύο μοναδικά headline shows την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 στο Fuzz (Αθήνα) και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 στο Principal Club Theater (Θεσσαλονίκη).

Ο άνθρωπος που βρισκόταν πίσω από το μικρόφωνο των λατρεμένων του ελληνικού κοινού HIM ετοιμάζει τις βαλίτσες του για δύο αξέχαστες συναυλίες μπροστά από το φανατικό κοινό του που πρόσμενε καιρό αυτή τη στιγμή. H ανδρόγυνη φιγούρα του VV έγινε το απόλυτο είδωλο των 2000s με εκατομμύρια μουσικόφιλους σε όλο τον κόσμο να υποκλίνονται στη μελαγχολική φωνή του, η οποία έντυσε κάποια από τα πιο δημοφιλή τραγούδια των τελευταίων 20 ετών όπως τα Join me in Death, Right Here in My Arms, Funeral of Hearts, Wings of the Butterfly και When Love and Death Embrace. Οι heartgaram lovers έκτοτε τον ακολουθούν πιστά σε κάθε του προσπάθεια.

Στις αρχές του 2023 ο VV κυκλοφόρησε τον πρώτο ολοκληρωμένο προσωπικό του δίσκο με τον ταιριαστό τίτλο «Νeon Noir» αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους metal- goth- emo καλλιτέχνες όλων των εποχών. Με όπλο την συγκλονιστική φωνή του που ωριμάζει σαν καλό κι ονομαστό κρασί, σκάρωσε radio friendly riffs κι ευκολομνημόνευτα ρεφρέν που γράφτηκαν για να γίνουν κλασικά.

Ο δίσκος χαιρετίστηκε με εξαιρετικές κριτικές από το σύνολο των κριτικών αλλά και των αμέτρητων fans του VV, ο οποίος μοιάζει αναγεννημένος μέσα από την κυκλοφορία αυτού του δίσκου. Για αυτόν τον λόγο η ανυπομονησία μας μεγαλώνει μέχρι να τον ξανασυναντήσουμε την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 στο Fuzz (Αθήνα) και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 στο Principal Club Theater (Θεσσαλονίκη).

«Η ιδέα πίσω από το VV και το Neon Noir ήταν να ολοκληρώσει συμβολικά αυτό που ξεκίνησαν οι HIM. Δεν είχα καμία προσδοκία όταν κυκλοφόρησα μουσική σαν VV, οπότε εξεπλάγην πραγματικά που οι fans εξακολουθούν να γουστάρουν και να μας στηρίζουν, ενώ και η περιοδεία έως τώρα είναι πολύ λιγότερο επίμονη από όσο ήλπιζα.» Τάδε έφη VV όσο μετράμε αντίστροφα για τα δύο shows του στην Ελλάδα.

Welcome to the era of VV!

Special guests και στις δύο συναυλίες θα είναι οι Zetra!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Η προπώληση θα ξεκινήσει την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ticketmaster.gr

Early bird: 38€

(Δεν περιλαμβάνει το επιπλέον 10% κόστος έκδοσης)