Η NASA κατάφερε να παράξει 122 γραμμάρια οξυγόνου στον Άρη: Είναι αρκετά για να επιβιώσει ένας σκύλος για δέκα ώρες (vid)

Η εξέλιξη αυτή υπόσχεται πολλά για μελλοντικές ανθρώπινες αποστολές στον Άρη και πέρα από αυτόν. Όχι μόνο ανοίγει το δρόμο για τη διατήρηση της ανθρώπινης ζωής στον κόκκινο πλανήτη, αλλά ανοίγει επίσης τη δυνατότητα χρήσης τοπικών πόρων.

Σε ένα πρωτοποριακό επίτευγμα που σηματοδοτεί ένα σημαντικό άλμα στη διαστημική εξερεύνηση, η NASA παρήγαγε με επιτυχία οξυγόνο στον Άρη για πρώτη φορά. Το ιστορικό πείραμα, που πραγματοποιήθηκε από το ρόβερ Perseverance, το οποίο προσγειώθηκε στον κόκκινο πλανήτη τον Φεβρουάριο του 2021, απέδειξε τη δυνατότητα παραγωγής ζωτικών πόρων για τη διατήρηση της ζωής στον Άρη.

Αυτό το πρωτοποριακό κατόρθωμα κατέστη δυνατό χάρη στη χρήση μιας συμπαγούς συσκευής γνωστής ως MOXIE, η οποία δεν είναι μεγαλύτερη από έναν φούρνο μικροκυμάτων. Κατά τη διάρκεια περισσότερων από δύο ετών, το MOXIE εξήγαγε περιοδικά οξυγόνο από την αρειανή ατμόσφαιρα, καίγοντας το περιεχόμενό της σε διοξείδιο του άνθρακα.

Το αποτέλεσμα αυτής της αξιοσημείωτης προσπάθειας είναι η παραγωγή 122 γραμμαρίων οξυγόνου συνολικά. Για να θέσουμε αυτό το επίτευγμα σε προοπτική, μόλις 5 γραμμάρια οξυγόνου αρκούν για να συντηρήσουν έναν αστροναύτη για περίπου 10 λεπτά. Επομένως, τα 122 γραμμάρια που παράγονται θα μπορούσαν δυνητικά να παρέχουν οξυγόνο για τη διατήρηση της ζωής ενός αστροναύτη για περίπου τρεις ώρες.

