Τρένο στην Ισπανία χτύπησε πεζούς: Τέσσερις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους

Εφιαλτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην Καταλονία, μετά από σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, ενώ ακόμη τρεις τραυματίστηκαν.

Σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Ισπανία όταν τρένο χτύπησε πεζούς με απολογισμό 4 νεκρούς κι άλλους 3 τραυματίες.

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα έγινε χθες στην Καταλονία, στις 20:22 (τοπική ώρα), όταν διερχόμενο τρένο χτύπησε επτά ανθρώπους, οι οποίοι προσπάθησαν να περάσουν ράγες στο Μουντμελό, περίπου 20 χιλιόμετρα βόρεια της Βαρκελώνης. Ωστόσο στο σημείο δεν υπήρχε σχετική διάβαση.

