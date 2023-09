National Geographic: Στην Ικαρία ζουν οι πιο υγιείς άνθρωποι στον κόσμο (vid)

Η αινιγματική δίαιτα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σειράς που κυκλοφόρησε στο Netflix με τίτλο «Live to 100: Secrets of the Blue Zones». Η σειρά αυτή, εμβαθύνει σε πέντε περιοχές με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής.

Η άοκνη δεκαετής αναζήτηση του συγγραφέα Dan Buettner να ανακαλύψει μέρη εξαιρετικής μακροζωίας σε όλο τον κόσμο οδήγησε στην ανακάλυψη αυτών των αξιοσημείωτων «Blue Zones». Οι περιοχές αυτές όχι μόνο διαθέτουν μεγάλο αριθμό εκατοντάχρονων, αλλά και πληθυσμούς που γερνούν με χάρη, συχνά χωρίς να υποκύπτουν σε προβλήματα υγείας όπως οι καρδιακές παθήσεις, η παχυσαρκία, ο καρκίνος ή ο διαβήτης.

Η εμπεριστατωμένη έρευνα του Buettner, σε συνεργασία με την National Geographic Society, χρησιμεύει ως βάση για το βιβλίο του, «The Blue Zones Secrets for Living Longer: Lessons From the Healthiest Places on Earth». Τώρα, αυτό το συναρπαστικό θέμα έχει γίνει το επίκεντρο μιας νέας σειράς του Netflix: «Live to 100: Secrets of the Blue Zones». Ας εμβαθύνουμε σε όσα αποκάλυψε ο Buettner.

1. Ικαρία, Ελλάδα

Η Ικαρία, που βρίσκεται δώδεκα χιλιόμετρα από τις ακτές της Τουρκίας στο Αιγαίο Πέλαγος, διαθέτει μερικά από τα χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας και άνοιας στη μέση ηλικία παγκοσμίως. Το κλειδί για την αξιοσημείωτη μακροζωία τους; Η παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή τους, πλούσια σε λαχανικά, υγιεινά λίπη και μέτριες ποσότητες γαλακτοκομικών και κρέατος. Αυτή η διατροφή έχει συνδεθεί εδώ και καιρό με τη βελτίωση της υγείας και της μακροζωίας.

2. Οκινάουα, Ιαπωνία

Η Οκινάουα, το μεγαλύτερο νησί ενός υποτροπικού ιαπωνικού αρχιπελάγους, φημίζεται για τη φιλοξενία των μακροβιότερων γυναικών στον κόσμο. Το μυστικό τους έγκειται στα διατροφικά τους βασικά προϊόντα, όπως οι γλυκοπατάτες της Οκινάουα, η σόγια, η κουτσουπιά, ο κουρκουμάς και η γκόγια (πικρό πεπόνι). Αυτές οι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά τροφές πιστώνονται με την υποστήριξη της μακράς και υγιούς ζωής των κατοίκων της Οκινάουα.

3. Περιοχή Ogliastra, Σαρδηνία

Τα ορεινά υψίπεδα του νησιού Σαρδηνία της Ιταλίας φιλοξενούν την υψηλότερη συγκέντρωση εκατοντάχρονων ανδρών στον κόσμο. Η μακροζωία τους συνδέεται με μια διατροφή χαμηλή σε πρωτεΐνες που συμβάλλει σε χαμηλότερα ποσοστά διαβήτη, καρκίνου και θνησιμότητας, ιδίως για τα άτομα κάτω των 65 ετών.

4. Loma Linda, Καλιφόρνια

Η Λόμα Λίντα διαθέτει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση Αντβεντιστών της Έβδομης Ημέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι κάτοικοί της ζουν έως και δέκα χρόνια περισσότερο και υγιέστερα από τον μέσο Αμερικανό. Το μυστικό τους; Μια βιβλική διατροφή με επίκεντρο τα δημητριακά, τα φρούτα, τους ξηρούς καρπούς και τα λαχανικά, αποδεικνύοντας τη βαθιά επίδραση της διατροφής στην υγεία και τη μακροζωία.

5. Χερσόνησος Nicoya, Κόστα Ρίκα

Στη χερσόνησο Nicoya της Κεντρικής Αμερικής, οι κάτοικοι απολαμβάνουν το χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας μέσης ηλικίας στον κόσμο και τη δεύτερη υψηλότερη συγκέντρωση ανδρών που η ηλικία τους ξεπερνά τα 100 έτη. Η μακροζωία τους μπορεί να αποδοθεί στις ισχυρές κοινότητες πίστης, στα ισχυρά κοινωνικά δίκτυα και στην κουλτούρα της τακτικής, χαμηλής έντασης σωματικής δραστηριότητας.

Αυτές οι «Γαλάζιες Ζώνες» προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τους παράγοντες που συμβάλλουν στην εξαιρετική μακροζωία και τη ζωντανή υγεία. Ενώ κάθε περιοχή έχει τα μοναδικά της χαρακτηριστικά, τα κοινά στοιχεία περιλαμβάνουν την εστίαση σε τρόφιμα ολικής αλέσεως, φυτικής προέλευσης, ισχυρούς κοινοτικούς δεσμούς και τακτική σωματική δραστηριότητα. Καθώς εξερευνούμε αυτά τα αξιοσημείωτα μέρη, μπορούμε να αντλήσουμε έμπνευση και πρακτικά διδάγματα για την υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής και να αυξήσουμε τις δικές μας πιθανότητες να ζήσουμε μια μακρά και γεμάτη ζωή.