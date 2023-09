Τι είναι το «Omega block» που έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές (vid)

Τραγικές είναι οι καταστάσεις που βιώνει η χώρα, μετά την επέλαση της κακοκαιρίας Daniel. Το φαινόμενο «Omega block» είναι σπάνιο και αυτή την στιγμή βρίσκεται στην χώρα μας.

H Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ακόμη ακραίο καιρικό φαινόμενο, την κακοκαιρία Daniel,επιδεινώνοντας περαιτέρω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει τις τελευταίες εβδομάδες. Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας, καταστροφικές πυρκαγιές και καυτή ζέστη, η χώρα αντιμετωπίζει τώρα ιστορικές πλημμύρες.

Μέσα σε διάστημα λίγων ωρών, ορισμένες περιοχές στην Ελλάδα πλημμύρισαν, με βροχή που ξεπέρασε τα δύο μέτρα, οδηγώντας σε σημαντικές συνέπειες. Με τραγικό τρόπο, τουλάχιστον τρεις άνρθωποι έχουν χάσει την ζωή τους, καθώς η καταιγίδα προχωρούσε προς τη Μεσόγειο Θάλασσα, όπου έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε «medicane», όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν μεσογειακό τυφώνα.

My goodness! Zagora, Greece recorded a jaw-dropping 528 mm (21 inches) of rain in just 10 hours - an additional 300-500 mm, locally up to 600 mm, of rain could fall by Thursday. A historic flooding event is underway! pic.twitter.com/7swtHuCFVI