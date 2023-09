Πέθανε ο τραγουδιστής Steve Harwell: Είχε διαγνωστεί με ηπατική ανεπάρκεια (vid)

Ο Harwell είχε παλέψει με διάφορους εθισμούς που οδήγησαν σε προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής ανεπάρκειας, που πιθανότατα προήλθε από μακροχρόνια βαριά χρήση αλκοόλ, σύμφωνα με ιατρικές αναφορές.

Ο Steve Harwell, ο frontman των Smash Mouth, γνωστός για την επιτυχία τους «All Star» κατά τις δεκαετίες του 1990 και του 2000, απεβίωσε σε ηλικία 56 ετών. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε με δήλωση που δόθηκε στο Rolling Stone τη Δευτέρα (4/9) από τον μάνατζερ των Smash Mouth, Robert Hayes. Ο Harwell απεβίωσε ειρηνικά και άνετα στο σπίτι του στο Boise του Idaho, περιτριγυρισμένος από φίλους και οικογένεια.

Ο πρώην τραγουδιστής βρισκόταν υπό τη φροντίδα ξενώνα και αναφέρθηκε ότι βρισκόταν στο «νεκροκρέβατο» του την προηγούμενη Κυριακή, καθώς πάλευε με σοβαρά προβλήματα υγείας που σχετίζονταν με τον αλκοολισμό, συμπεριλαμβανομένης της ηπατικής ανεπάρκειας. Ενημερώθηκε ότι του απέμεναν μόνο λίγες ημέρες ζωής.

Παρά την αποχώρησή του από τους Smash Mouth πριν από δύο χρόνια, το συγκρότημα συνεχίζει να περιοδεύει με νέο τραγουδιστή, τον Zach Goode.

Η μουσική κληρονομιά του Steve Harwell με τους Smash Mouth περιλαμβάνει επιτυχίες όπως τα «Can't Get Enough of You Baby», «Walkin' on the Sun» και μια διασκευή του «I'm a Believer» των Monkees, οι οποίες ακούστηκαν στην ταινία «Shrek».

Σε δήλωσή του μετά την αποχώρησή του από το συγκρότημα, ο Harwell εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τα μέλη του συγκροτήματος του και τους πιστούς θαυμαστές του, αναγνωρίζοντας την εκπλήρωση του ονείρου του να γίνει ροκ σταρ και να παίζει σε sold-out αρένες. Ανέφερε επίσης τις προσπάθειές του να ξεπεράσει προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να συνεχίσει να παίζει.

Η αποχώρηση του Harwell από τους Smash Mouth ήρθε μετά από ένα ανησυχητικό περιστατικό το 2021, όταν καταγράφηκε από την κάμερα σε ένα φεστιβάλ μπύρας στο Bethel της Νέας Υόρκης, να απειλεί το κοινό και να φαίνεται να χαιρετάει ναζιστικά. Εκπρόσωποι των Smash Mouth δήλωσαν ότι θα αποσυρθεί λόγω «μακροχρόνιων ιατρικών προβλημάτων» και της σύνδεσης του περιστατικού με τις συνεχιζόμενες ιατρικές και ψυχικές προκλήσεις του.