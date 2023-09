Πέθανε ο τράπερ Gameboy

Την τραγική είδηση του θανάτου του τράπερ Gameboy γνωστοποίησε ο φίλος και συνεργάτης του Snik.

Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου ο γνωστός τράπερ Gameboy. Η είδηση του θανάτου του κυκλοφόρησε το πρωί της Δευτέρας (4/9) στα social media σκορπίζοντας μεγάλη θλίψη στο χώρο της τραπ μουσικής.

Λίγο αργότερα την είδηση επιβεβαίωσε με stories στο Instagram, ο φίλος και συνεργάτης του Snik. Αρχικά έγραψε «Rest in paradise my little borther» δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του Gameboy.

Στη συνέχεια ακολούθησε και δεύτερο story, ενημερώνοντας τους φίλους και τους γνωστούς ότι η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη (6/9) στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ζωγράφου.

«Με θερμή μας λύπηση, σας ανακοινώνουμε ότι ο φίλος και αδελφός μας Gameboy Melody, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 2/9. Φίλοι και γνωστοί καλούνται να τον αποχαιρετήσουν την Τετάρτη 6/9 στις 11.30 το πρωί στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ζωγράφου», έγραψε ο Snik.

Μέχρι πρότινος ανήκε στην δισκογραφική εταιρεία που είχε ιδρύσει ο Snik, την ATH Records βγάζοντας επιτυχίες με εκατομμύρια views και streams όπως το WET, το Hoodstars, το Matchy Matchy και το Love Stories.