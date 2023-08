Βαρουφάκης: «Οι αναφορές που με θέλουν νεκρό είναι υπερβολικές, είμαι ακόμα εδώ παιδιά»

Χιουμοριστικά αντιμετώπισε την «είδηση του θανάτου» του ο Γιάνης Βαρουφάκης.

O Ιταλός δημοσιογράφος Τομάσο Ντεμπενεντέτι, διεθνώς γνωστός για τη διασπορά fake news, ήταν ο άνθρωπος που διέρρευσε την ψευδή είδηση ότι πέθανε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

«Οι αναφορές για τον θάνατό μου είναι υπερβολικές. (Και όχι για πρώτη φορά, μπορώ να προσθέσω.) Ακόμα εδώ παιδιά...» διαβεβαίωσε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

Reports on my demise are greatly exaggerated. (And not for the first time, I might add.) Still here folks... https://t.co/tbwrhk1OCL