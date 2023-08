Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Γκαμπόν: Όγδοη ανατροπή κυβέρνησης στην Αφρική από το 2020

Οι εκλογές της 26ης Αυγούστου και τα αποτελέσματά τους «ακυρώνονται».

Ομάδα αποτελούμενη από κάπου δώδεκα αξιωματικούς του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της Γκαμπόν ανακοίνωσε νωρίς σήμερα πως καταλαμβάνει την εξουσία στη χώρα της Αφρικής, ακυρώνει τις εκλογές και «καταλύει όλους τους θεσμούς της Δημοκρατίας», αφού αποφάσισε να βάλει «τέλος σε αυτό το καθεστώς»

Η ομάδα εμφανίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μπροστά στις κάμερες της κρατικής τηλεόρασης, που έχει την έδρα της πλάι στην προεδρία, και μέλος της ανέγνωσε ανακοίνωση που κάνει λόγο για διακυβέρνηση«ανεύθυνη» και «απρόβλεπτη», που οδηγούσε «σε διαρκή επιδείνωση της κοινωνικής συνοχής» και «στο χάος», προσθέτοντας «εν ονόματι του λαού της Γκαμπόν αποφασίσαμε να υπερασπίσουμε την ειρήνη βάζοντας τέλος σε αυτό το καθεστώς».

#Gabon After the announce of the fraudulent electoral results declaring Ali Bongo as winner, the Gabonese army has seized control of the country and has called for the dissolution of all institutions. pic.twitter.com/w6PGfB4oZZ