Ένα ρομαντικό δείπνο πάνω από καταρράκτες στη Βραζιλία έγινε viral, όχι μόνο της μοναδικής θέας αλλά και εξαιτίας του ποσού που πρέπει να καταβάλει κάποιος για να απολαύσει μια τέτοια εμπειρία.

Είστε έτοιμοι για μια περιπέτεια που αψηφά τις συμβάσεις; Φανταστείτε τον εαυτό σας να αιωρείται 90 μέτρα πάνω από το βροντερό μεγαλείο του Cascata da Sepultura, ενός καταρράκτη που βρίσκεται στην καρδιά της πολιτείας Ρίο Γκράντε ντο Σουλ της Βραζιλίας. Αυτή η τολμηρή απόδραση, που προσφέρεται από μια βραζιλιάνικη εταιρεία περιπέτειας, υπόσχεται μια εμπειρία που κάνει την καρδιά σας να χτυπάει δυνατά..

Η εν λόγω εταιρεία έχει ενορχηστρώσει μια ευκαιρία που προσκαλεί τους λάτρεις της δράσης. Η ευκαιρία να συμμετάσχετε σε ένα πικνίκ πάνω σε ένα ξύλινο τραπέζι πάνω από τη βροντερή Cascata da Sepultura έχει κατακλύσει το διαδίκτυο. Η ιστορία πίσω από αυτό το συγκλονιστικό ταξίδι ήρθε στο φως όταν ένα ζευγάρι Αμερικανών, η Christianna Hurt και ο ράπερ φίλος της OnPointLikeOp, έπεσαν τυχαία πάνω σε αυτό το εξαιρετικό εγχείρημα αναζητώντας αξιοσημείωτες εμπειρίες στη Βραζιλία.

