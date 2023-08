Συναγερμός στον Έβρο: «250 μετανάστες είναι εγκλωβισμένοι σε νησίδες»

Συναγερμό για εγκλωβισμένους μετανάστες στον Έβρο λόγω της φωτιάς σήμανε η «Alarm Phone.

Μήνυμα εκτάκτου ανάγκης εξέδωσε η οργάνωση παροχής στήριξης σε πρόσφυγες Alarm Phone.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της οργάνωσης, οι μετανάστες έχουν εγκλωβιστεί σε δύο νησίδες στον Έβρο εξαιτίας των πυρκαγιών που μαίνονται.

We are in contact with 2 groups of ~250 people in total, who are stranded on different islets of the #Evros river! One group shared a video of the fires raging nearby. They say "The fires are getting very close to us now. We need help as soon as possible!"#φωτια #φωτιές #Εβρος pic.twitter.com/2CeEL4l3yG