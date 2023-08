Πέθανε ο Cheems Balltze, ο σκύλος πίσω από το πιο viral meme, και οι χρήστες του Twitter του αποτίνουν ένα ξεχωριστό φόρο τιμής

Ο παγκοσμίου φήμης σκυλάκος Balltze Cheems, που έμελλε να γίνει ένας από τους διασημότερους σκύλους στα social media, έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (18/08).

Ο Balltze, ο σκύλος που ενέπνευσε τα πιο γνωστά memes Cheems στο Twitter, πέθανε μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Ο Shiba Inu, γνωστός και ως Ball Ball, πέθανε την Παρασκευή(18/08) αφού ναρκώθηκε κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης θωρακοκέντησης και δεν ξύπνησε ποτέ. Η ιδιοκτήτριά του Κάθι ανακοίνωσε τα θλιβερά νέα στους σχεδόν 800.000 ακόλουθους του σκύλου στο Instagram.

«Ο Ball Ball αποκοιμήθηκε στις 18/8. Αποκοιμήθηκε την Παρασκευή το πρωί κατά την τελευταία του επέμβαση θωρακοκέντησης. Αρχικά θέλαμε να του κανονίσουμε χημειοθεραπεία ή άλλη πιθανή θεραπεία μετά από αυτή την επέμβαση, αλλά είναι πολύ αργά τώρα», έγραψε.

Και συνέχισε: «Μην στεναχωριέστε, θυμηθείτε τη χαρά που έφερε στον κόσμο ο Balltze. Ένας Shiba Inu με ένα στρογγυλό χαμογελαστό πρόσωπο που συνδέει εσάς και εμένα, έχει βοηθήσει πολλούς ανθρώπους κατά τη διάρκεια της πανδημίας και έφερε πολλή χαρά σε πολλούς από εσάς, αλλά τώρα η αποστολή του έχει ολοκληρωθεί.

Πιστεύω ότι τρέχει ελεύθερα στον ουρανό και έχει πολύ νόστιμο φαγητό με τους νέους του φίλους. Θα είναι πάντα μέσα στην καρδιά μου. Ελπίζω ότι μπορεί να συνεχίσει να φέρνει χαρά σε όλους στον διαδικτυακό κόσμο, αυτό είναι το μόνο ταπεινό μου αίτημα».

Ο Cheems εμφανίστηκε στο Διαδίκτυο το 2019 λόγω της αγάπης του για τα cheeseburgers. Σύμφωνα με το KnowYourMeme , «τα memes με τα Cheems βασίζονται συνήθως στον χαρακτήρα που γράφει χιουμοριστικά ανορθόγραφα διάφορες λέξεις, ιδιαίτερα συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον γράμματα».

Τώρα οι χρήστες του Twitter δημοσιεύουν τα καλύτερα «μιμίδια» Cheems σαν φόρο τιμής στον πιο αγαπητό σκύλο.

