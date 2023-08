Τα Υπουργεία Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ουκρανίας επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για την επέκταση της διμερούς συνεργασίας και συμφώνησαν για επισκέψεις του Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα και επακόλουθες επισκέψεις του κ. Γεραπετρίτη στο Κίεβο και την Οδησσό, μαζί με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Volodymyr Zelensky μετέφερε τις ευχαριστίες του στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Ελλάδα μέσω μηνύματος για την υποστήριξή τους προς τη χώρα του.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Zelensky ανέφερε: «Είμαι ευγνώμων στην Ελλάδα που προσχώρησε στη Διακήρυξη Υποστήριξης της G7 και έγινε η 14η χώρα που παρέχει διαβεβαιώσεις ασφαλείας στην Ουκρανία. Ευχαριστώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την προσωπική του δέσμευση στην ελληνο-ουκρανική συνεργασία. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε από κοινού για την ευρωατλαντική πορεία της Ουκρανίας».

Grateful to Greece for joining the G7 Declaration of Support, the 14th country to support security guarantees for Ukraine. I thank Prime Minister @kmitsotakis for his personal commitment to the Ukrainian-Greek partnership. We keep working together on Ukraine’s Euro-Atlantic path.