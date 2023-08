Ανεκδιήγητος επιβάτης τρένου πέταξε στο πάτωμα τα καβούρια που έφαγε και το Twitter ξέσπασε: «Μυρίζει φρικτά»

Πήρε «φωτιά» το Twitter όταν ένας χρήστης δημοσίευσε εικόνες με πεταμένα καβούρια στο πάτωμα του τρένου που επέβαινε.

Μια φωτογραφία μέσα από ένα τρένο των ΗΠΑ έχει προκαλέσει αντιδράσεις και σχόλια στο Twitter. Σε αυτήν απεικονίζονται ένα σωρό πόδια από καβούρια, τα οποία κάποιος επιβάτης έφαγε και τα πέταξε μπροστά από το κάθισμά του.

Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε από έναν χρήστη με το όνομα @wokeshaaaa, ο οποίος ήρθε αντιμέτωπος με αυτό το θέαμα αλλά και την φρικτή μυρωδιά, όταν επιβιβάστηκε στο τρένο.

«Παρακαλώ βγάλτε με έξω από αυτό το τρένο της Κολούμπια το συντομότερο δυνατό», γράφει στην ανάρτησή του στο Twitter. Οι χρήστες βλέποντας την ανάρτηση με αυτές τις εικόνες αντέδρασαν.

«Πρέπει να μάθω σε ποια γραμμή ήταν για να αποφύγω αυτή τη διαδρομή με οποιοδήποτε κόστος», σχολίασε κάποιος, ενώ άλλος έγραψε: «Τόσο απαράδεκτο να αφήνεις τέτοιο χάος σε κάποιον άλλο να το καθαρίσει».

Κάποιοι στάθηκαν και στην άσχημη μυρωδιά, η οποία σε συνδυασμό με τον καύσωνα στις ΗΠΑ θα την κάνουν ανυπόφορη για τους επιβάτες του τρένου. «Διάολε, θα μυρίζει φρικτά εκεί μέσα», ανέφερε ένας άλλος.

PLEASE GET ME OUT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA AS SOON AS POSSIBLE!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/AvpHIxKzjK