Αδιανόητη συμπλοκή στον Καναδά: Τσακώθηκαν στη μέση του δρόμου και χρησιμοποίησε τον πύθωνα του για...μαστίγιο (vid)

Έκπληκτοι περαστικοί αλλά και ο άνθρωπος που κατέγραψε το περιστατικό, διαπίστωσαν ότι δύο άνδρες τσακώνονταν στη μέση του δρόμου, με τον έναν να χρησιμοποιεί για όπλο έναν πύθωνα.

Ένας άνδρας χρησιμοποίησε έναν πύθωνα ως όπλο κατά τη διάρκεια ενός συγκλονιστικού καβγά στη μέση ενός δρόμου στο Τορόντο.

Dude uses his pet snake as a weapon during street fight in Toronto 😳 pic.twitter.com/T2lLKaLe4E