Chania Rock Festival: Ένα φεστιβάλ με ιστορία 21 χρόνων πίσω του και πολύ δυνατά ονόματα και φέτος (vids)

Στις 27 Ιουλίου του 2022 το ροκ φεστιβάλ των Χανίων γιόρτασε τα 20 χρόνια παρουσίας και φέτος μπαίνει στον 21ο χρόνο του, έχοντας στο πρόγραμμά του βαριά χαρτιά, όπως τον Tate αλλά και τους Paradise Lost.

Το Chania Rock Festival έχει γράψει τη δική του ιστορία στα δρώμενα του νησιού και όχι μόνο και βέβαια θα συνεχίσει να το κάνει και φέτος σε μία εξαιρετική - ξανά - μουσική συγκυρία. Από το 2002 και μετά το Chania Rock Festival δίνει το δικό του στίγμα (αρχικά στον προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε) σε έναν ιστορικό και εντυπωσιακό χώρο πολύ κοντά στο Λιμάνι των Χανίων.

Αρκεί να αναλογιστεί κανείς πως το 2019 το ιστορικό αυτό φεστιβάλ είχε συνολικά πάνω από 2.500 κόσμο. Επίσης περισσότερους από 500 ξένους επισκέπτες από 24 χώρες, εκ των οποίων η Κόστα Ρίκα και η Τυνησία! To Chania Rock Festival υπήρξε η μετεξέλιξη του Stargazer Metal Festival που πραγματοποιήθηκε για 2 χρόνια (το 2000 και το 2001) σε έναν κλειστό χώρο παίρνοντας το όνομα του από ραδιοφωνική εκπομπή (μπορείτε να διαβάσετε ξανά εδώ το story) που ήδη μετρούσε 6 χρόνια τότε. Το 2002 έγινε η αρχή με την οργάνωση ενός rock festival στο Εθνικό Στάδιο Χανίων με μπάντες όπως UDO, Anathema, ΙnnerWish κ.τ.λ.. Και φυσικά γενικότερα μιλάμε για ένα φεστιβάλ που έχει φέρει τεράστια ονόματα όπως Blind Guardian, Tarja, Kreator, Sabaton, Wasp, Demons & Wizards, Sisters Of Mercy και άλλα.

Η ψυχή του φεστιβάλ είναι ο Νίκος Αθηναίος. Μαζί του ήταν και ο Γιώργος Μανουσέλης, ο οποίος δυστυχώς έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή πριν μερικά χρόνια και στην ομάδα του CRF από τότε μπήκε και ο Γιάννης Αναστασάκης. Όπως γίνεται αντιληπτό οι άνθρωποι που 'τρέχουν' τη διοργάνωση έχουν να διαχειριστούν από αρκετές έως και πολλές δυσκολίες. Όμως και πάλι αυτό το φεστιβάλ κάθε χρόνο αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις σε όσους ζουν αυτή την υπέροχη φεστιβαλική εμπειρία στην πόλη των Χανίων.

Από το 2003 έως το 2007 δεν πραγματοποιήθηκε το φεστιβάλ μιας και οι αλλαγές στη δημοτική αρχή έκαναν εκείνη την εποχή αδύνατη την επανάληψη του φεστιβάλ, ωσπου μια ομάδα φίλων βρέθηκε, έφτιαξε έναν πολιτιστικό σύλλογο και επανέφερε το Chania Rock Festival τo 2008 με headliners τους Paradise Lost. Φέτος ο απλά τεράστιος μουσικά Geoff Tate για πρώτη φορά θα βρεθεί στην Κρήτη και το Chania Rock Festival 2023 (Day1, δηλαδή την 1η ημέρα), όπου θα παίξουν και οι Paradise Lost. Ο εμβληματικός Tate θα παρουσιάσει ολόκληρο το OPERATION: MINDCRIME, ένα πραγματικό μουσικό αριστούργημα μαζί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα υπόλοιπα albums των QUEENSRΫCHE.

Το φεστιβάλ είναι προγραμματισμένο για 29 και 30 Ιουλίου του 2023 στα Χανιά και το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας έχει επίσης τον Σάκη Τόλη αλλά και τους Prince Of Lilies (επίσης για πρώτη φορά στα Χανιά) και τους Passengens in Panic. Τη 2η ημέρα του θα πάρουν σειρά - για πρώτη φορά επίσης στα Χανιά - οι Παυλίδης (ως headliner) και τα Κίτρινα Ποδήλατα. Στο πρόγραμμα θα είναι και οι Gemma και όχι μόνο. Οι δε Passengers in Panic, μετέχουν στο φεστιβάλ ως νικητές του μουσικού διαγωνισμού "Γιώργος Μανουσέλης" 2023. Το Chania Rock Festival θα πραγματοποιηθεί για 4η σερί φορά στο Θέατρο της Ανατολικής Τάφρου. Το πρόγραμμα των 2 ημερών (το line-up του Chania Rock Festival 2023 δηλαδή) θα έχει ως εξής:

DAY 1 : ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

PARADISE LOST

GEOFF TATE (ex-Queensrÿche)

SAKIS TOLIS (Rotting Christ)

PRINCE OF LILIES

PASSENGERS IN PANIC

DAY 2 : ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ & Hotel Alaska

ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

GEMMA

HEMINGWAYS

MARIOS POLITIS & THE STORYTELLERS