O Οπενχάιμερ έκανε πρεμιέρα, «έσπασε» τα ταμεία αλλά ένας προσεκτικός θεατής ανακάλυψε ένα ιστορικό λάθος στην ταινία (vid)

Ο σκηνοθέτης και τελειομανής Κρίστοφερ Νόλαν δεν θα χαρεί και πολύ μόλις μάθει ότι οι θαυμαστές ανακάλυψαν ένα "ιστορικό λάθος" στον Οπενχάιμερ.

Η πολυαναμενόμενη ταινία έκανε την πρεμιέρα της αυτή την εβδομάδα στους ευρωπαϊκούς κινηματογράφους, με τους θεατές να έχουν επιτέλους τη δυνατότητα να δουν τον Cillian Murphy του Peaky Blinders να πρωταγωνιστεί καθώς υποδύεται τον ρόλο του θεωρητικού φυσικού J. Robert Oppenheimer.

Ο Οπενχάιμερ είχε βάλει από νωρίς τις βάσει για μια τρελή επιτυχία, καθώς η ταινία του Νόλαν αναμένεται ότι θα συγκεντρώσει 75 εκατομμύρια δολάρια αυτό το Σαββατοκύριακο της πρεμιέρας, ποσό που έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις προβλέψεις των 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι κριτικοί έχουν ξετρελαθεί με την ταινία, γράφοντας διθυραμβικά σχόλια όπως: «Η υποκριτική είναι ομοιόμορφα λαμπρή». Ενώ άλλοι είπαν ότι είναι «οπτικά εκπληκτική», «υπέροχα φωτογραφημένη» και «αριστοτεχνικά μονταρισμένη».

Ωστόσο, φαίνεται ότι οι προσεκτικοί θεατές εντόπισαν με κάποιο τρόπο ένα μικροσκοπικό λάθος σε μια συγκεκριμένη σκηνή.

Στο Twitter, ο χρήστης Andy Craig, τράβηξε ένα στιγμιότυπο της σκηνής που δείχνει τον χαρακτήρα του Murphy να περιβάλλεται από ένα κοινό που χειροκροτεί, καθώς ανεμίζει τη μεγάλη αμερικανική σημαία ψηλά και περήφανα.

Τώρα, όπως τόνισε ο Andy, αν ρίξετε μια προσεκτική ματιά στη σημαία των ΗΠΑ, έχει 50 αστέρια. Δεδομένου ότι η ταινία διαδραματίζεται το 1945, θα έπρεπε να υπάρχουν λιγότερα αστέρια στη σημαία.

It was good and all, but I’ll be that guy and complain they used 50-star flags in a scene set in 1945. pic.twitter.com/nvcwpGFkzh