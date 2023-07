Τρώει 4 ρολά χαρτί υγείας την ημέρα: Της κοστίζουν $2.700 το χρόνο (vid)

Τρώει κάθε μέρα χαρτί υγείας και το απολαμβάνει μια γυναίκα που έχει γίνει viral εξαιτίας αυτής της διατροφικής συνήθειας.

Μια περίεργη διατροφική συνήθεια έχει μια γυναίκα που ονομάζεται Kinah, με αποτέλεσμα να γίνει θέμα στο διαδίκτυο. Καταναλώνει καθημερινά 4 ρολά χαρτί υγείας και έχει γίνει viral γι αυτή την συνήθειά της.

«Τρώω χαρτί υγείας από την ώρα που ξυπνάω το πρωί», είπε στο TCL. Μάλιστα, όπως παραδέχθηκε έχει γίνει το αγαπημένο της σνακ όπου κι αν είναι. Στη δουλειά της, στο αυτοκίνητο ακόμα και στο κομμωτήριο.

Η Kinah υπολογίζει ότι έχει καταναλώσει περίπου 6.500 κιλά χαρτί υγείας τα τελευταία 20 χρόνια, με την συνήθεια αυτή να της κοστίζει 2.700 δολάρια το χρόνο.

«Είναι το συναίσθημα, όπως μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών, που έχεις φάει όλα τα αγαπημένα σου φαγητά και μετά κάθεσαι στον καναπέ σου και χαλαρώνεις. Έτσι αισθάνομαι όταν τρώω χαρτί υγείας», πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι το χαρτί υγείας δεν έχει καθόλου θερμίδες.

Όπως είναι λογικό οι περισσότεροι αντιδρούν με αυτή την παράξενη διατροφική συνήθεια της Kinah. «Το χαρτί υγείας δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση», είπε στην κάμερα ο πρώην αρραβωνιαστικός της.

Η Kinah γνωρίζει ότι η συνήθειά της να τρώει χαρτί τραβάει την προσοχή, αλλά δεν την ενοχλεί καθόλου κάτι τέτοιο. «Οι άνθρωποι με κοιτούν περίεργα όταν τρώω χαρτί. Έχω δει κάποιον να βγάζει το τηλέφωνό του για να με βιντεοσκοπήσει, αλλά δεν με απασχολεί. Όλοι κάνουν περίεργα πράγματα, έχω κι εγώ τα δικά μου», συμπλήρωσε.

Nothing like a crisp, melty piece of toilet paper? Kinah eats up to four rolls a day! Hear her story on #MyStrangeAddiction: Still Addicted Wednesdays at 10/9c. pic.twitter.com/dxn54LCf2z