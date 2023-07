Η Τζίτζι Χαντίντ αποκάλυψε το τεράστιο tattoo της στο Instagram

Η έκδοση της Τζίτζι για το The Girl with the Dragon Tattoo.

Η Τζίτζι Χαντίντ μας ξάφνιασε εχθές με μια ανάρτησή της στον προσωπικό τη λογαριασμό στο Instagram. Το διάσημο μοντέλο ανέβασε δύο φωτογραφίες φορώντας ένα μικροσκοπικό τριγωνάκι bikini με έντονο print και μας θύμισε ότι πρέπει επειγόντως να πάμε στη θάλασσα, αλλά εκτός από αυτό υπήρχε ένα tattoo στον μηρό της, καθόλου διακριτικό θα λέγαμε, σε σχήμα δράκου.

Σαν ένα άλλο The Girl with the Dragon Tattoo, η Τζίτζι μας θύμισε εποχές early 00’s και όλα αυτά τα σχέδια των tattoo. Κατά πάσα πιθανότητα είναι μια προσωρινή καλλιτεχνική παρέμβαση, αν μπορούμε να κρίνουμε από την γυαλιστερή επιφάνειά του στην φωτογραφία.

