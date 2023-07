Σε έκταση 15 στρεμμάτων, ο αγρός αραβοσίτου στο York Maze μετατράπηκε σε έναν εκπληκτικό φόρο τιμής στον αρχαίο Αιγύπτιο ηγεμόνα.

Ο Βρετανός αγρότης Tom Pearcy έγραψε ιστορία σκαλίζοντας μια εικόνα του Τουταγχαμών που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ σε ένα απέραντο χωράφι για τον εορτασμό της 100ης επετείου από την ανακάλυψη του τάφου του φαραώ.

Χρησιμοποιώντας περισσότερα από 5 χιλιόμετρα προσεκτικά σχεδιασμένων μονοπατιών, ο Pearcy δημιούργησε έναν περίπλοκο λαβύρινθο με την κολοσσιαία εικόνα του Τουταγχαμών. Το τεράστιο έργο τέχνης, που ισοδυναμεί με οκτώ γήπεδα ποδοσφαίρου του Γουέμπλεϊ, διαθέτει κεφάλι μεγαλύτερο από το εμβληματικό Royal Albert Hall, με διάμετρο πάνω από 100 μέτρα.

Ο λαβύρινθος, που άνοιξε για το κοινό την Παρασκευή (14/7), προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να εξερευνήσουν και να περιηγηθούν μέσα στα περίτεχνα μονοπάτια καλαμποκιού. Ο Pearcy εξέφρασε τη δια βίου γοητεία του για την αρχαία Αίγυπτο και τους φαραώ, ιδιαίτερα για τον περίφημο βασιλιά Τουταγχαμών.

Δήλωσε: «Η σαρκοφάγος του βασιλιά Τουταγχαμών είναι μια τόσο εμβληματική εικόνα- αποτελεί έναν υπέροχο λαβύρινθο καλαμποκιού, τον οποίο οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν και να προσπαθήσουν να βρουν το δρόμο τους. Έχω επίσης στήσει μια δύσκολη διαδρομή με ιερογλυφικά κουίζ μέσα στον λαβύρινθο!».

Farmer carves world record-setting image of Tutankhamun into field of maize https://t.co/MFDth6n9lt pic.twitter.com/okXcMUp4y8