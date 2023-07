Αεροσκάφος συνετρίβη στη Σομαλία: Από θαύμα έζησαν οι επιβάτες (vid)

Οι εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκαλύπτουν το αεροσκάφος με μερικώς αποκολλημένο πιλοτήριο, που ακουμπά δίπλα σε έναν χαμηλό τσιμεντένιο τοίχο.

Ένα μικρό επιβατικό αεροσκάφος συνετρίβη στη Σομαλία, καθώς εξετράπη του διαδρόμου κατά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο του Μογκαντίσου, σύμφωνα με αναφορές των κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Σομαλίας επικαλέστηκε τον υπουργό Μεταφορών, ο οποίος δήλωσε ότι ένα άτομο τραυματίστηκε, ενώ όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια.

Video footage captures moment a passenger plane crash landed at Mogadishu’s international airport.



All 30 passengers and four crew members on the domestic flight survived, according to Somali authorities ⤵️ pic.twitter.com/eT9gWrJOUF